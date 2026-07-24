Bon Jovi detiene su show en el Madison Square Garden por un problema de salud

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Jon Bon Jovi detiene show en el Madison Square Garden. FOTO: AFP

Bon Jovi terminó antes de lo previsto su concierto de este 23 de julio en el Madison Square Garden, en Nueva York, luego de que informara que no podía continuar con la presentación por un problema de salud.

El cantante se dirigió al público antes de abandonar el escenario y lanzó un anuncio inesperado: las personas que compraron entradas podrán asistir a un nuevo concierto gratuito, que será programado más adelante.

La presentación llevaba cerca de 90 minutos cuando Jon Bon Jovi decidió ponerle fin. El músico explicó que no se encontraba en condiciones de completar el espectáculo como lo había planeado.

Bon Jovi decidió suspender su concierto de hoy en el MSG cuando ya iba por la canción 14 de la noche. Argumentó que una sinusitis le estaba haciendo. Imposible cantar. Prometió a los asistentes reprogramar el Show. Comenzaron los problemas? Ojalá no. pic.twitter.com/0xjNrTxpg8 — Alberto Marchena Jr. (@marchenajr) July 24, 2026

Antes de retirarse, pidió a los asistentes conservar sus entradas, debido a que servirán para ingresar al concierto reprogramado sin costo adicional.

Hasta el momento, no se ha informado cuál será la nueva fecha. Los detalles serán comunicados posteriormente por el equipo del grupo.

¿Por qué Bon Jovi acortó su concierto en Nueva York?

De acuerdo con la información difundida tras el evento, el cantante presentó una infección en los senos paranasales, también conocida como sinusitis.

El problema de salud afectó su desempeño durante el show y provocó que tomara la decisión de detener la presentación antes de completar el repertorio previsto.

El concierto formaba parte de las fechas programadas por Bon Jovi en el Madison Square Garden como parte de su regreso a los escenarios.

¿Qué pasará con los boletos del concierto de Bon Jovi?

Los asistentes no tendrán que comprar una nueva entrada para acudir al espectáculo que sustituirá al concierto interrumpido.

Los boletos originales serán válidos para el nuevo show gratuito, aunque todavía no se han dado a conocer la fecha, el horario ni las condiciones de acceso.

Tampoco se ha confirmado si las siguientes presentaciones de Bon Jovi tendrán cambios debido al estado de salud de su vocalista.

La información sobre el concierto reprogramado y el resto de las fechas será anunciada por los organizadores.

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