Quién era Darcy Zatarain, músico y productor que murió tras ataque armado en Mazatlán

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¿Quién era Darcy Zatarain? Foto: Getty / Ilustrativa

El músico, bajista y productor sinaloense Darcy Zatarain murió la madrugada de este jueves 23 de julio de 2026, luego de resultar gravemente herido durante un ataque armado ocurrido en la colonia Valles del Ejido, en Mazatlán, Sinaloa.

Tenía 37 años y era reconocido por su trabajo dentro del regional mexicano, especialmente por su colaboración con Roberto Junior y Su Bandeño, además de otros artistas del puerto.

El atentado dejó un saldo de tres personas fallecidas, dos hombres murieron en el lugar de los hechos, mientras que Zatarain fue trasladado con vida a un hospital, donde perdió la vida horas después debido a la gravedad de las heridas.

Así ocurrió el ataque armado en Mazatlán

El ataque ocurrió poco antes de las 3:00 de la madrugada sobre la calle Ejido Villa Unión, en la colonia Valles del Ejido.

Vecinos llamaron al número de emergencias 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, presuntamente disparadas con fusiles de alto poder.

Según las autoridades, las víctimas se encontraban reunidas frente a un domicilio cuando un grupo de hombres armados llegó al lugar y abrió fuego sin mediar palabra.

Los agresores escaparon antes de la llegada de las corporaciones de seguridad.

Elementos de la Policía Preventiva acordonaron la zona, mientras que peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) realizaron el levantamiento de evidencias, entre ellas cartuchos percutidos de arma larga, para integrarlos a la carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil del ataque.

Roberto Junior confirmó la muerte de Darcy Zatarain

La noticia fue dada a conocer por el cantante Roberto Junior, quien utilizó sus redes sociales para despedirse de quien fuera su colaborador y amigo.

“No tengo palabras, se nos fue un guerrero, muy triste de dar esta desgracia que nos tiene profundamente tristes”.

El intérprete también escribió que Darcy Zatarain era una persona irremplazable.

“Siempre vas a vivir en mi corazón y en el de todos los que te conocimos”.

Además, recordó que ambos compartían numerosos proyectos y sueños por cumplir.

Como homenaje, Roberto Junior publicó la canción “Desde plebe le busqué”, una de las favoritas del músico, acompañada de imágenes y mensajes que rápidamente fueron replicados por colegas, familiares y seguidores.

¿Quién era Darcy Zatarain?

Darcy Zatarain nació el 14 de agosto de 1989 en Mazatlán, Sinaloa, desde muy joven desarrolló una carrera dentro del regional mexicano como bajista, guitarrista, productor y arreglista, convirtiéndose en una figura conocida entre músicos y agrupaciones del puerto.

Su trabajo se caracterizó por combinar el sonido tradicional de la banda sinaloense con elementos modernos de producción, utilizando bajos eléctricos, guitarras y herramientas digitales para crear arreglos contemporáneos sin perder la esencia del género.

Durante varios años formó parte del equipo musical de Roberto Junior y Su Bandeño, participando tanto en presentaciones en vivo como en sesiones de grabación.

Su trabajo como productor musical

Además de su faceta como músico, Darcy Zatarain también destacó como productor.

Su nombre aparece en los créditos del álbum Adicto Al Money (2026) de Roberto Junior y Su Bandeño, donde participó en la producción de los temas:

“Me Brinqué Las Trancas”

“No Te Voy a Pagar”

Asimismo, integraba el colectivo Vizion Estudio Mzt / Vizion Music Mzt, desde donde colaboraba con diversos artistas del regional mexicano y desarrollaba nuevos proyectos musicales.

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