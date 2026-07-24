Hospitalizan a Roberto Carlos para una cirugía programada; lo reportan estable

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Roberto Carlos es hospitalizado. Foto: Getty Images

El cantante brasileño Roberto Carlos, de 85 años, fue hospitalizado este jueves 23 de julio para someterse a una cirugía de vesícula previamente programada. Aunque la noticia generó preocupación entre sus seguidores, su equipo informó que el procedimiento fue exitoso y que el artista se encuentra estable.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el equipo del intérprete explicó que fue sometido a una cirugía de vesícula por videolaparoscopia, un procedimiento mínimamente invasivo que ya estaba previsto por sus médicos.

“Roberto Carlos se encuentra bien y está siguiendo todas las indicaciones médicas. Su recuperación avanza rápidamente”, señala el comunicado.

Además, aseguraron que la intervención no modificará la agenda de conciertos del cantante, quien continuará con sus compromisos una vez concluya su recuperación.

¿Cuál es el estado de salud de Roberto Carlos?

De acuerdo con la información oficial, el cantante permanece estable, tranquilo y bajo observación médica, siguiendo las recomendaciones de los especialistas tras la operación.

Su equipo indicó que la recuperación evoluciona favorablemente y que, hasta el momento, no se han reportado complicaciones derivadas del procedimiento.

La videolaparoscopia es una técnica quirúrgica menos invasiva que la cirugía abierta, por lo que suele permitir una recuperación más rápida y un menor tiempo de hospitalización.

¿Qué es una cirugía de vesícula por videolaparoscopia?

La intervención a la que fue sometido Roberto Carlos se conoce médicamente como colecistectomía laparoscópica, el tratamiento más común para retirar la vesícula biliar cuando presenta enfermedades como cálculos, inflamación o pólipos.

El procedimiento se realiza mediante pequeñas incisiones y el uso de una cámara, lo que ofrece ventajas como:

Menor dolor después de la cirugía.

Recuperación más rápida.

Menor tiempo de estancia en el hospital.

Cicatrices más pequeñas.

¿Cuándo volverá a los escenarios?

De acuerdo con su equipo, la cirugía no afectará su calendario de presentaciones.

Si su recuperación continúa conforme a lo previsto, Roberto Carlos regresará a los escenarios los próximos 15 y 16 de agosto en Río de Janeiro.

Posteriormente ofrecerá una serie de conciertos en São Paulo entre agosto y septiembre, además de mantener programado su tradicional crucero musical para diciembre.

Cabe recordar que en diciembre de 2025 el artista también fue hospitalizado tras verse involucrado en un accidente automovilístico, del que se recuperó sin complicaciones.

En esta ocasión, su ingreso al hospital obedeció a un procedimiento médico programado y no a una emergencia.

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