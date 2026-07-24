Festival de Venecia 2026 revela su selección oficial: ¿qué películas competirán por el León de Oro?

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Jim Jarmusch posa con el León de Oro que recibió en 82ª edición. Foto: AFP/Archivo

El Festival de Venecia 2026 dio a conocer la selección oficial de su 83ª edición, que se llevará a cabo del 2 al 12 de septiembre.

Entre los anuncios más destacados, George Clooney y Ellen Burstyn recibirán el León de Oro honorífico en reconocimiento a sus respectivas trayectorias en el Séptimo Arte.

Asimismo, “Ink”, la nueva película del británico Danny Boyle, director de “Trainspotting”, sobre el magnate de los medios Rupert Murdoch, será la encargada de inaugurar el festival.

Robert Pattinson, Javier Bardem y Penélope Cruz llegan a Venecia por el León de Oro

Un total de 20 películas competirán este año por el prestigioso León de Oro. Entre las producciones más esperadas se encuentra “Primetime”, dirigida por Lance Oppenheim y protagonizada por Robert Pattinson.

La película narra la historia real del conductor de un polémico programa de televisión estadounidense que buscaba desenmascarar a presuntos depredadores sexuales. El actor británico llega a Venecia luego de recibir elogios por su participación como Antínoo en “The Odyssey”, la nueva cinta de Christopher Nolan.

La selección oficial también incluye “Wild Horse Nine”, una comedia negra dirigida por el cineasta irlandés Martin McDonagh y protagonizada por John Malkovich y Sam Rockwell, así como “Bunker”, de Florian Zeller, que reúne nuevamente a Javier Bardem y Penélope Cruz en la pantalla grande.

Por su parte, el director chileno-italiano Marco Bechis competirá con “Ritorno a Buenos Aires”, filme que sigue la historia de un médico italiano que regresa a la capital argentina para testificar contra los exmilitares responsables de su secuestro durante la dictadura.

¿Qué películas competirán por el León de Oro en el Festival de Venecia 2026?

La selección oficial reúne a cineastas como Werner Herzog, Hirokazu Koreeda, Lee Chang-dong, Nanni Moretti, además de actores como Alicia Vikander y Geoffrey Rush.

Las películas seleccionadas son:

“Company”, dirigida por Casey Affleck

“Kami nour (A Bit of Light)”, de Ali Asgari

“Ritorno a Buenos Aires”, dirigida por Marco Bechis

“Ink”, de Danny Boyle (película inaugural del festival)

“Un bon petit soldat”, dirigida por Stéphane Brizé

“Il fuoco che ti porti dentro”, de Edoardo De Angelis

“Kvinde Ukendt (Woman Unknown)”, com dirección de May el-Toukhy.

“Bucking Fastard”, dirigida por Werner Herzog

“15/18 A Place To Heal”, por Cédric Kahn

“Dau”, dirigida por Ilya Khrzhanovsky

“Look Back”, de Hirokazu Koreeda

“Ga-neung-han sa-rang (Possible Love)”, dirigida por Lee Chang-dong

“Wild Horse Nine”, de Martin McDonagh

“Succederà questa notte”, por Nanni Moretti

“Primetime”, de Lance Oppenheim

“The Echo Chamber”, dirigida por Andrea Pallaoro

“Un peu avant minuit”, de Nicolas Pariser

“L’estranea”, dirigida por Paolo Strippoli

“Nelson san, anata ha hito wo koroshimashitaka? (Mr. Nelson, Did You Kill People?)”, dirigida por Shinya Tsukamoto.

“Bunker”, Florian Zeller

George Clooney y Ellen Burstyn recibirán el León de Oro honorífico

La edición 2026 del Festival de Venecia también reconocerá las trayectorias de George Clooney y Ellen Burstyn con el León de Oro honorífico.

A sus 65 años, Clooney suma una carrera que abarca facetas como actor, director y productor. El estadounidense ha participado en películas como “Ocean’s Eleven”, “Gravity”, “The Descendants” y “Syriana”, cinta que le valió el Oscar como Mejor Actor de Reparto.

“Supongo que eso probablemente significa que soy viejo, pero lo aceptaré”, bromeó el actor al conocer la noticia del reconocimiento.

Por su parte, Ellen Burstyn, de 93 años, cuenta con más de 150 créditos cinematográficos y seis décadas de trayectoria artística. La actriz alcanzó fama mundial gracias a “The Exorcist” y ganó el Oscar como Mejor Actriz por su trabajo en “Alice Doesn’t Live Here Anymore”, dirigida por Martin Scorsese.

“¡Wow! No solo voy a poder viajar a una de mis ciudades favoritas del mundo, sino que además volveré a casa con un León de Oro en mis brazos”, expresó la intérprete tras el anuncio.

El director artístico del festival, Alberto Barbera, destacó que Burstyn ha dado vida a personajes femeninos inolvidables y ha aportado profundidad y complejidad a cada uno de ellos a lo largo de su carrera.

Oasis, Elon Musk y otros documentales que llegarán a Venecia

La música también tendrá un espacio importante dentro del festival. Oasis presentará “Don’t Look Back in Anger”, un documental producido por Disney sobre la gira que marcó el regreso de los hermanos Gallagher a los escenarios.

Incluso, Alberto Barbera aseguró que Liam y Noel Gallagher prometieron asistir al certamen italiano para acompañar la presentación del proyecto.

Otra de las producciones documentales que promete llamar la atención es la nueva película del cineasta estadounidense Alex Gibney, quien presentará una exploración cinematográfica de casi cuatro horas sobre Elon Musk.

El director, reconocido por trabajos como “Going Clear: Scientology and the Prison of Belief” y “Enron: The Smartest Guys in the Room”, ofrecerá una mirada a una de las figuras más influyentes y polémicas del panorama tecnológico y empresarial contemporáneo.

Ausencias del Festival de Venecia 2026

Una de las principales sorpresas de la selección oficial fue la ausencia de “Digger”, la nueva película de Alejandro González Iñárritu protagonizada por Tom Cruise.

Durante varios meses, algunos especialistas consideraron que la cinta tendría un lugar destacado dentro de la competencia oficial e incluso podría convertirse en uno de los grandes acontecimientos del festival. Sin embargo, el proyecto finalmente quedó fuera de la programación.

La edición 2026 también marcará el distanciamiento de los grandes estudios estadounidenses y de plataformas como Netflix y Amazon, que el año pasado eligieron Venecia para presentar algunas de sus producciones más importantes.

La ausencia de Hollywood no es exclusiva del festival italiano. Berlín y Cannes también experimentaron una disminución en la presencia de las grandes compañías cinematográficas durante sus respectivas ediciones de este año.

La programación completa de las películas fuera de competencia y demás actividades del festival puede consultarse en el sitio oficial del Festival de Venecia 2026.

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