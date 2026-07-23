Reseña de “Deep Water”: cuando sobrevivir a un avionazo es apenas el comienzo

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Renny Harlin dirige un thriller de supervivencia en el mar. Foto: Diamond Films

Cuando sales de viaje y subes a un avión, alguna vez te has preguntado, ¿qué pasaría si ocurriera una desgracia y terminas acuatizando en mar abierto?, “Deep Water”, dirigida por Renny Harlin, nos muestra qué podría suceder.

Aaron Eckhart y Ben Kingsley encabezan un thriller cargado de drama, acción, suspenso y una buena dosis de terror que mantienen al espectador al borde de su asiento.

¿De qué va “Deep Water”?

La historia está concentrada en un par de pilotos y un grupo de pasajeros de un vuelo que sale de Los Ángeles con dirección a Shanghái.

Sin embargo, una falla provoca que el avión pierda el control y se desplome para terminar en medio del océano.

Aunque las adversidades no terminan ahí. Mientras esperan ser rescatados, los sobrevivientes son asediados por un grupo de tiburones, mientras los restos de la aeronave se hunden.

Una montaña rusa de emociones en alta mar

Aunque el filme juega con el concepto del ataque de tiburones muy utilizado en historias de supervivencia en el mar, logra superar este concepto y contar una historia que provoca una serie de sentimientos encontrados.

Por otro lado, aunque el desarrollo de los personajes de Kingsley y Eckhart se siente un poco apresurado, así como las tramas secundarias del resto del elenco, las actuaciones logran conectar con ese “lado humano” y el “sentido de supervivencia”, factores importantes en este tipo de entregas.

De hecho, la “montaña rusa” que resulta ser la cinta hace que la audiencia experimente apego con algunos personajes en específico y, al mismo tiempo, a adivinar quiénes lograrán salir con vida, como el personaje de Angus Sampson.

El resultado, una película que se puede disfrutar en plan familiar, de amigos y hasta en pareja porque, no escatima en emociones.

El dato curioso de “Impacto Mortal”

Originalmente, esta película, filmada en Gran Canaria y Nueva Zelanda, tras el estreno de “Bait 3D”, se planeó como una secuela sobre un avión que volaba de China a Nueva Zelanda. Sin embargo, fue descartada en 2014 por la similitud de la trama con la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines.

Pero, el proyecto fue retomado en mayo de 2023 cuando Gene Simmons, sí, el de Kiss, junto a Gary Hamilton, presidente de Arclight Films, formaron Simmons/Hamilton Productions.

“Impacto Mortal” está disponible en salas de cine en México a partir de este jueves 23 de julio.

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