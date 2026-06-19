Luis Miguel sigue hospitalizado; su novia Paloma Cuevas está pendiente de su recuperación

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Luis Miguel se recupera. Foto: Getty Images

Luis Miguel continúa hospitalizado luego de la operación a la que habría sido sometido recientemente, según información de la revista española Semana. De acuerdo con la publicación, la recuperación del cantante avanza favorablemente, aunque permanece bajo observación médica especializada y con el apoyo de su pareja Paloma Cuevas.

La actualización sobre el estado de salud del intérprete de “Y Sigo” fue compartida por Jorge Borrajo, director de la revista Semana. Según explicó el periodista, la intervención quirúrgica fue un éxito y el cantante se encuentra supervisado por un equipo médico de alto nivel encabezado por el cardiólogo español Valentín Fuster.

“Luis Miguel ha sido operado. La operación y la recuperación está siendo muy favorable. De hecho, está supervisado por un equipo médico de alto nivel que está liderado por el cardiólogo español Valentín Fuster, que es una eminencia a nivel mundial en esto de la cardiología. Y bueno, sigue ingresado”. Jorge Borrajo, director de la revista Semana

Luis Miguel podría recibir el alta en los próximos días, mientras Paloma Cuevas permanece a su lado

De acuerdo con la información difundida, la evolución del cantante ha sido positiva, por lo que los médicos ya estarían valorando la posibilidad de darle el alta hospitalaria en los próximos días. “Según nos cuentan, se están planteando, gracias a que la evolución está siendo muy buena, el poder darle de alta en los próximos días”, señaló Borrajo..

Hasta ahora, ni Luis Miguel ni su equipo de trabajo han emitido algún posicionamiento oficial respecto a la presunta operación o al tiempo que habría permanecido hospitalizado.

Durante su intervención, Borrajo también habló sobre el papel de Paloma Cuevas durante este proceso médico. Según explicó, la diseñadora española acompaña al cantante desde la intervención, aunque ha tenido que dividir su tiempo entre el hospital y España debido a sus responsabilidades familiares.

“Hasta donde sabemos, también Paloma Cuevas está al final preocupada, la operación ha sido delicada y ella ha estado yendo y viniendo. Al fin y al cabo, ya tiene hijas en edad escolar, está el curso escolar y ella no ha podido estar todo el tiempo con Luis Miguel”. Jorge Borrajo, director de Semana

El periodista agregó que la empresaria se traslada constantemente debido a que cuenta con un avión privado a su disposición.

Según la versión compartida por Borrajo, semanas antes de la cirugía el artista habría acudido al hospital por algunas molestias, donde fue sometido a diversos estudios médicos. Tras ser dado de alta, presuntamente se fijó una fecha para realizar la operación.

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