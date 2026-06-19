Alejandro Fernández dará concierto gratis en La Minerva; ¿cuándo será?

GENERANDO AUDIO...

Ve los detalles del show de Alejandro Fernández en Guadalajara. Foto: Cuartoscuro

Alejandro Fernández dará un concierto gratuito en La Minerva, en Guadalajara, como parte de las actividades en la ciudad, que es una de las de tres sedes del Mundial 2026 en México.

Cabe recordar que el “Potrillo” fue el encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano el pasado 11 de junio durante la ceremonia de inauguración de la justa mundialista en el Estadio Ciudad de México.

Asimismo, el cantante nacido en la capital del estado de Jalisco, fue una de las celebridades que acudió al partido entre la Selección Mexicana y el combinado de Corea del Sur este jueves en el Estadio Guadalajara, donde México se llevó la victoria 1-0 para quedar como líder del Grupo A.

¿Qué sabemos del concierto de Alejandro Fernández en La Minerva?

La cita será el próximo 25 de junio de 2026 en la Glorieta de La Minerva, uno de los sitios más importantes de la capital de Jalisco.

Como algunos medios locales señalan, la hora del arranque del concierto la darán a conocer las autoridades estatales y municipales en los próximos días.

Por otro lado, la presentación de Alejandro Fernández se realizará en el marco del partido del 26 de junio, entre las selecciones de Uruguay y España, uno de los encuentros más atractivos de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

“Con una trayectoria que lo ha llevado a conquistar escenarios internacionales, el ‘Potrillo’ ofrecerá una presentación especial en la que el mariachi, la música ranchera y sus grandes éxitos se convertirán en protagonistas de una velada que rendirá homenaje a las raíces y tradiciones que distinguen al estado ante el mundo”, destacaron las autoridades.

Cabe recordar que, la noche anterior al México vs Corea del Sur, Maná también dio un concierto gratis en La Minerva, en el que el grupo tapatío reunió a 170 mil personas, según cifras oficiales del Gobierno de la entidad.

Debido a la alta afluencia prevista para el concierto del “Potrillo”, se recomienda a las personas interesadas en asistir a estar atentas a los cortes viales, horarios de transporte y tomar las debidas precauciones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.