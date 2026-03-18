¿Nuevo camino? Cazzu incursiona en el mundo fitness

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Cazzu incursionó como modelo deportiva. Foto: Cuartoscuro

Cazzu sorprendió a sus seguidores al mostrar una nueva faceta fitness en su vida. La intérprete argentina incursionó como modelo deportiva y compartió parte de este proceso a través de redes sociales, donde dejó ver el trabajo físico que hay detrás de su desempeño sobre el escenario.

Mientras enfrenta lademanda de Christian Nodal, padre de su hija, y el escándalo detrás de la canción “Rosita”, la intérprete también se prepara físicamente para cada presentación.

¿Cómo debutó Cazzu como modelo fitness?

La empresa fitness argentina, Napp Professional Dancers, compartió un video donde muestra esta nueva faceta de Cazzu:

“No todo lo que pasa en un show se ve. Horas de entrenamiento, cuidado del cuerpo y trabajo silencioso para poder sostener el nivel. Ser parte del proceso de Cazzu es también ver todo lo que hay detrás: la disciplina, la exigencia y la decisión de profesionalizar cada detalle”. Napp Professional Dancers

Dentro de la publicación se observa a la cantante de “Mucha Data” realizando distintos tipos de ejercicios acompañados de masajes y baños con agua fría. En el post, Napp destacó el enfoque integral del entrenamiento: “Preparando el cuerpo, cuidándolo y ayudándolo a recuperarse para que pueda seguir rindiendo”.

Así es la rutina de ejercicio de Cazzu

Las imágenes difundidas muestran a la cantante realizando distintos ejercicios enfocados en resistencia, fuerza y control corporal. En una de las escenas, aparece sobre una bicicleta fija, concentrada en un trabajo cardiovascular.

También se le observa realizando ejercicios con ligas de resistencia, elevando los brazos por encima de la cabeza, así como desplantes con mancuernas que forman parte del trabajo de fuerza.

La rutina incluye además ejercicios funcionales, como levantamiento de balón medicinal desde posición en cuclillas, y trabajo en colchoneta bajo la supervisión de un entrenador, quien cuida la postura y ejecución de cada movimiento.

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