Exreina de belleza descubre infidelidad por unas chanclas, el “tercero” en discordia resultó ser Ricky Martin

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Ricky Martin. Foto: Getty

La exreina de belleza, Kelly Reales, expuso la presunta infidelidad de su entonces novio Max Barz con el cantante Ricky Martin en 2024, según la modelo, descubrió la verdad por una fotografía en Instagram de una chanclas.

La colombiana, quien ganó notoriedad tras su participación en Acapulco Shore, relató que todo ocurrió días antes de un viaje a Tailandia, cuando su mejor amigo detectó un detalle inusual en redes sociales.

“Mi mejor amigo fue quien se dio cuenta (…) en el Instagram (de Ricky Martin) salen unas chancletas negras y mi mejor amigo lo ve y me dice: ‘Kelly, estos no son los pies de este man'”, contó Kelly durante el reality “El desorden de Marko”.

Al llegar a Tailandia, la modelo contó que le pidió unas chanclas para ir a la alberca.

“Yo le digo: ‘Amor, tú me prestas por favor, unas chanclas’. Y me dice: ‘Sí, déjame, yo busco unas. Cuando me las me entrega son las mismas chancletas de la foto y ahí ya ya yo me di cuenta que era real todo lo que pasaba”, dijo Kelly Reales.

La exreina de belleza aseguró que esa evidencia fue determinante para terminar la relación.

Sus declaraciones coinciden con reportes difundidos en 2024, cuando Max Barz fue visto junto a Ricky Martin en Tailandia. Incluso, el 14 de agosto de 2024, el propio Barz compartió una imagen del encuentro acompañada del mensaje: “Otra reunión inesperada con este tipo @rickymartin”.

Por su parte, Ricky Martin nunca confirmó de forma oficial que existiera una relación con el actor.

Recientemente, en cantante partició en el Super Bowl 2026 a lado de Bad Bunny.















