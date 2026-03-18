Disney confirma fechas de estreno de Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2: llegarán en 2028

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Estrenos de Pixar para los próximos años. Foto: Getty Images

The Walt Disney Company sorprendió al anunciar oficialmente las fechas de estreno de dos de sus secuelas más esperadas, “Los Increíbles 3” y “Lilo & Stitch 2”, las cuales ya están programadas para llegar a los cines en 2028.

De acuerdo con información revelada en un en vivo en redes sociales, ambas películas formarán parte de la estrategia del estudio para reforzar sus franquicias más exitosas en taquilla.

Disney ya fijó fechas concretas para estos lanzamientos, que incluso llegarán con pocas semanas de diferencia:

Lilo & Stitch 2: 26 de mayo de 2028

Los Increíbles 3: 16 de junio de 2028

Esto posiciona a ambas producciones en la temporada de verano, una de las más importantes para la industria cinematográfica a nivel global.

Lo que se sabe de “Los Increíbles 3”

La tercera entrega de la familia Parr será desarrollada por Pixar Animation Studios y marcará el regreso de una de sus franquicias más exitosas.

El proyecto fue anunciado previamente en eventos como la D23 y contará con el regreso de figuras clave del equipo creativo, incluyendo a Brad Bird como parte del desarrollo, aunque con nuevos colaboradores en la dirección.

Se espera que la historia continúe explorando la vida de los superhéroes en un mundo que apenas comienza a aceptarlos nuevamente.

¿Qué pasará con “Lilo & Stitch 2”?

Por su parte, “Lilo & Stitch 2” será la secuela del live-action estrenado en 2025, el cual revitalizó la franquicia original de 2002.

El proyecto ya está en desarrollo y forma parte del plan de Disney de expandir sus clásicos mediante adaptaciones y continuaciones, aprovechando el éxito comercial de sus remakes recientes.

Aunque aún no hay detalles oficiales sobre la trama, se espera que continúe la historia de Lilo y Stitch, manteniendo el enfoque en la familia y el concepto de “ohana”.

Disney apuesta por la nostalgia

Con estos anuncios, Disney deja claro que su estrategia sigue enfocada en revivir sus franquicias más populares, combinando secuelas, remakes y nuevas historias para atraer tanto a viejas como nuevas generaciones.

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