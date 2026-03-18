Era imposible no darle un homenaje a Natalia Lafourcade: Laura Pausini 

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Laura Pausini habla sobre Natalia Lafourcade. Foto: Uno TV

La cantante italiana Laura Pausini ya lanzó su nuevo disco “Yo canto 2”, el cual es un homenaje a la música latina e hispana con la que se formó como artista y con la que ha conectado, al mismo tiempo afirma que su voz es la forma en que ella busca promover la paz en medio de un planeta en guerra.

Incluso reveló que tuvo que hablar con su hija sobre la situación que ocurre entre Rusia y Ucrania, ya que es una preocupación de la pequeña. “Yo quiero pensar que nosotros los seres humanos tenemos un talento para difundir la paz y el amor, el mío está en la garganta, no hay duda que no tengo otras posibilidades para usar la voz para expresar lo que siento sobre el amor y la paz”, dijo en entrevista para Uno TV.

México tiene un lugar especial en su historia, al punto que incluye tres temas relacionados a nuestra música, pero sin duda “Hasta la raíz” de Natalia Lafourcade es el que más llamó la atención. Sobre este cover, la cantante dijo que “para mí era imposible no darle un homenaje a Natalia Lafourcade, para mí es un ejemplo en la música y de mujer”.

Su homenaje a la cantante mexicana. Foto: Uno TV

La italiana más mexicana tiene tres presentaciones en nuestro país, que serán en Ciudad de México el 2 de mayo, y después saldrá para Monterrey y Guadalajara, recitales en los que tendrá muchas sorpresas para los asistentes desde su llegada y un recorrido muy amplio por el nuevo disco y por supuesto, por sus canciones.

“Yo simplemente soy una de ustedes que canta estas canciones de la cultura latina y ya después llega toda una parte donde viene Laura Pausini, que no la puedo dejar en casa porque esa tipa italiana se enoja si yo no la traigo, obviamente voy a cantar mis éxitos grandes, los más conocidos”, afirmó contundente.

Laura Pausini tiene un cariño muy grande por sus fans mexicanos.

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