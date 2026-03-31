Muere Chela Braniff, icónica conductora de la televisión mexicana

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Foto: Getty Images/Ilustrativa

Chela Braniff, recordada conductora del programa “Fiebre del 2”, murió a los 74 años a causa de cáncer, aunque se desconoce de qué tipo.

La noticia se dio a conocer este lunes 30 de marzo en el programa “Ventaneando”, donde se informó que la presentadora falleció la tarde del domingo 29 de marzo.

“Que descanse en paz. Marcó una época muy interesante”, expresaron los conductores del programa al referirse a su muerte.

Chela Braniff.

Chela Braniff, reconocida conductora de la televisión mexicana

Chela Braniff alcanzó la fama gracias a “Fiebre del 2”, un popular programa de la televisión mexicana de finales de los años 70 y principios de los 80, enfocado en la música disco y los concursos de baile, que se convirtió en un referente de la época..

El show se grababa en Televisa Chapultepec bajo la conducción de Fito Girón, Chela Braniff y Leticia Perdigón.

En el programa se presentaban grupos de baile de distintas ciudades, concursos de “Galán de Galanes” y actuaciones en vivo.

Chela Braniff tuvo trayectoria como diseñadora de vestuario en producciones de televisión como “La secta del sargón” y “La Hora marcada”.

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