Alfredo Adame revela que tiene TDAH: “No se sabía qué era”

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El actor habló sobre su hiperactividad y la falta de diagnóstico. Foto: Cuartoscuro

Alfredo Adame reveló que padece Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) desde la infancia, durante una entrevista con Yordi Rosado.

El actor y conductor señaló que, en aquella época, este trastorno no era ampliamente conocido, por lo que no recibió diagnóstico ni tratamiento.

Alfredo Adame habla sobre su TDAH

Adame explicó que su hiperactividad era evidente desde pequeño, al punto de no poder permanecer quieto.

“Yo tuve un déficit de atención… con hiperactividad, totalmente hiperactividad”, dijo en la entrevista compartida por Yordi Rosado este domingo.

Incluso, relató que su comportamiento era notorio en situaciones cotidianas, como al estar sentado.

“Mi mamá decía que parecía que tenía chinches en las nalgas”, agregó el participante de distintos reality shows como “La casa de los famosos” y “La Granja VIP”, del que resultó ganador.

Adame también detalló que llegó a presentar hasta 18 tics nerviosos durante esa etapa de su vida.

No fue diagnosticado en su infancia

Alfredo Adame explicó que, en la época en la que creció, no existía el conocimiento suficiente sobre este trastorno, por lo que nunca recibió atención médica especializada.

“No, en esa época no se sabía. No se sabía que era el síndrome de déficit de atención”, afirmó.

A pesar de ello, aseguró que, con el paso del tiempo, ha logrado controlar algunos de estos rasgos, aunque reconoce que su personalidad sigue marcada por esa hiperactividad.

También relacionó este trastorno con su forma de ser, al asegurar que siempre ha tenido facilidad para hablar y mantenerse activo.

¿Qué es el TDAH?

Según información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), el TDAH es uno de los trastornos neuroconductuales más comunes de la niñez.

Por lo general, se diagnostica inicialmente en la infancia y a menudo perdura hasta la edad adulta.

Un niño con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad podría:

Tener dificultad para prestar atención

Soñar despierto muy a menudo

Parecer que no escucha a los demás

Distraerse fácilmente al hacer las tareas o al jugar

Ser olvidadizo

Estar en constante movimiento o ser incapaz de quedarse sentado

Moverse todo el tiempo o mostrarse inquieto

Hablar demasiado

Ser incapaz de jugar sin hacer ruido

Actuar y hablar sin pensar

Tener problemas para esperar su turno

Interrumpir a los demás

Para determinar si un niño padece Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad se debe seguir un proceso de varios pasos.

Cabe destacar que no hay una prueba única para diagnosticarlo, así como muchos otros problemas, como la ansiedad, la depresión, los problemas para dormir y ciertos tipos de dificultades de aprendizaje, pueden tener síntomas similares.

Alfredo Adame reveló que padece TDAH durante la plática con Yordi Rosado en la que abordaron distintos aspectos de su vida, así como varias polémicas y la reciente pelea de box con Carlos Trejo, en la que obtuvo la victoria.

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