Muere Carrie Anne Fleming, actriz de ‘Supernatural’ y ‘Smallville’, a los 51 años

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Carrie Fleming falleció a los 51 años. Foto: Getty Images

La actriz canadiense Carrie Anne Fleming, reconocida por sus participaciones en series como “Supernatural”, “Smallville” e “iZombie“, falleció a los 51 años de edad. De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales como TMZ, la intérprete murió el pasado 26 de febrero de 2026 en Sidney, Columbia Británica, Canadá, aunque la noticia se dio a conocer públicamente el pasado domingo 22 de marzo de 2026.

La causa de su muerte estuvo relacionada con complicaciones derivadas del cáncer de mama, enfermedad que enfrentaba desde hacía tiempo. Esta información fue dada a conocer por su compañero en “Supernatural”, Jim Beaver, quien confirmó el fallecimiento y detalló que la actriz atravesaba problemas de salud relacionados con este padecimiento.

Beaver, además de confirmar la noticia, también expresó sus condolencias y pidió respeto para la memoria de la actriz, así como para su familia en este momento. Su postura ha sido una de las pocas reacciones públicas cercanas al entorno de Fleming tras darse a conocer su muerte, por lo que dedicó un posteo en Facebook a la actriz.

“Pocos que me conocen no saben de mi primer, mi Cecily, mi primer y más grande amor, la madre de mi hijo, y como la joven muerte de Cecily estuvo cerca de destruirme. Mucho menos saben que encontré algo parecido a eso otra vez algunos años después de la muerte de Cecily”, escribió el pasado1 de marzo en Facebook.

Habló del papel de Carrie en la serie y cómo fue que se enamoró de ella. “Carrie Anne Fleming fue elegida como mi esposa en Supernatural en mi quinta temporada en el show. Me enamoré de ella, y lo hice pocos segundos después de conocerla. Para mi alegría y conmoción, parece que a ella le pasó lo mismo”, agregó.

“Perdí a Cecily a causa del cáncer en 2004. El jueves perdí a Carrie por la misma enfermedad. Nunca pensé que mi corazón se podía romper tan mal más de una vez. Pero así ha sido. Pero ¡ay!, las dos antorchas que llevo conmigo ¡qué luz brillante y brillante derraman!”, sentenció.

En cuanto a su representación, hasta ahora no se han difundido declaraciones amplias por parte de su agente o equipo de trabajo, la información disponible señala que tanto su familia como su círculo cercano optaron por mantener en privado su estado de salud durante los últimos años, por lo que no se conocían detalles públicos sobre su enfermedad antes de su fallecimiento.

¿Quién era Carrie Anne Fleming?

Carrie Anne Fleming desarrolló una carrera de más de tres décadas en la industria del entretenimiento, participando en cine, televisión y teatro. Inició su formación artística en compañías como “Kaleidoscope Theatre” y “Kidco Theatre Dance Company”, en Columbia Británica, lo que le permitió abrirse camino en producciones tanto canadienses como estadounidenses.

A lo largo de su trayectoria, destacó especialmente en el género de terror y ciencia ficción, uno de sus papeles más recordados fue el de Karen Singer en Supernatural, donde interpretó a la esposa del personaje Bobby Singer, aportando un trasfondo emocional importante dentro de la historia.

También formó parte de otras producciones como “The L Word”, además de aparecer en proyectos como “Masters of Horror”, donde participó en el episodio “Jenifer”, dirigido por Dario Argento. Su versatilidad le permitió transitar entre el drama, la comedia y el horror, consolidándose como una actriz recurrente en la televisión.

Aunque muchos de sus papeles fueron secundarios, logró construir una sólida presencia en pantalla que la convirtió en un rostro reconocido, especialmente entre los seguidores de series de culto.

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