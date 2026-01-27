Pedro Pascal, Billie Eilish, Natalie Portman y más alzan la voz por la muerte de Alex Pretti

GENERANDO AUDIO...

En redes sociales y eventos públicos, condenaron la tragedia. Foto: AFP

Celebridades como Pedro Pascal, Billie Eilish y Natalie Portman han alzado la voz tras la muerte de Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos de 37 años quien fue atacado a balazos por agentes de ICE, en la ciudad de Minneapolis, durante el fin de semana.

A través de redes Sociales, así como en el Festival de Cine de Sundance, donde actrices y actores condenaron la tragedia y criticaron las acciones de las fuerzas federales.

Celebridades alzan la voz por muerte de Alex Pretti

Pedro Pascal utilizó sus redes sociales para compartir mensajes e imágenes en memoria de Pretti, además de exigir que se esclarezca lo ocurrido.

El actor de “The Last of Us” y “The Fantastic Four: First Steps” también recordó el caso de Renee Good, otra persona que murió tras un enfrentamiento con fuerzas federales, y pidió que las autoridades rindan cuentas.

También ha incitado a las autoridades estadounidenses a tomar cartas en el asunto y compartido imágenes para convocar a una huelga general para el 30 de enero, así como lo han hecho distintas organizaciones.

Por su parte, la cantante Billie Eilish se sumó a las críticas al publicar mensajes en sus historias de Instagram, donde calificó a Pretti como un “héroe estadounidense” y criticó el silencio de otras figuras públicas frente ante la tragedia.

También, la intérprete de “Bad Guy” ha compartido videos en los que se aprecian a distintos casos en los que agentes de ICE actúan con fuerza excesiva contra dos mujeres, una de ellas embarazada.

Mientras que, en el Festival de Cine de Sundance, Natalie Portman y Olivia Wilde aparecieron con pines en contra de ICE, un gesto que no pasó desapercibido por los medios de comunicación presentes.

Portman, que promocionaba “The Gallerist”, explicó cómo se sentía, dando cuenta de un “día horrible”. “Lo que está ocurriendo en nuestro país es simplemente obsceno”, declaró en Park City, Utah.

Wilde, que se encontraba en el evento para el estreno de “The Invite”, afirmó que la muerte de un segundo manifestante en apenas tres semanas a manos de agentes federales era “inconcebible”. “No puedo creer que estemos viendo cómo asesinan a personas en la calle”, declaró ante la prensa.

Asimismo, Mark Ruffalo escribió una publicación en la red social Bluesky donde destacó que Alex Pretti era enfermero en la Administración de Veteranos.

La actriz Glen Close publicó un video en su perfil de Instagram, donde dijo estar indignada por las acciones del Gobierno de Donald Trump y el “asesinato a sangre fría de ciudadanos estadounidenses”.

¿Quién era Alex Pretti?

Sus allegados describen a Alex Pretti como un hombre con un “gran corazón” y un profundo sentido de la justicia.

Participó en las manifestaciones de 2020 por George Floyd, y recientemente, contra las medidas migratorias del presidente Trump, a las que consideraba “terribles”.

También se sabe que no tenía historial criminal, únicamente infracciones de tránsito menores, y según su padre, “se preocupaba profundamente por la gente y estaba muy molesto con lo que estaba sucediendo con el ICE… pensaba que era terrible secuestrar niños y agarrar a la gente en la calle”.

