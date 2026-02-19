U2 lanza “Days of Ash”: un EP que aborda la situación política global

GENERANDO AUDIO...

La banda irlandesa volvió tras varios años sin lanzar temas nuevos. Foto: AFP

La banda de rock U2 lanzó este miércoles “Days of Ash”, un EP de seis tracks que aborda la situación política global y que marca su nuevo material discográfico original en casi una década.

El trabajo, con una duración de poco más de 23 minutos, incluye una colaboración con Ed Sheeran y con Taras Topolia, un músico ucraniano convertido en soldado.

¿Qué se sabe de “Days of Ash”, el nuevo EP de U2?

En su sitio web, la banda describe el EP como una colección integrada por cinco canciones nuevas y un poema.

“Una respuesta inmediata a la actualidad, inspirada en las muchas personas extraordinarias y valientes que luchan en primera línea por la libertad”, señala el grupo sobre el lanzamiento.

Cuatro de las cinco canciones giran en torno a personajes específicos: una madre, un padre, una adolescente cuyas vidas fueron brutalmente truncadas y un soldado que preferiría cantar, pero está dispuesto a morir por la libertad de su país.

“Las canciones de ‘Days of Ash’ tienen un ambiente y una temática muy diferentes a las que incluiremos en nuestro álbum más adelante. Estas canciones del EP no podían esperar; estaban impacientes por salir al mundo. Son canciones de desafío y consternación.” Afirmó Bono, vocalista de U2

Las canciones del nuevo lanzamiento son:

“American Obituary”

“The Tears Of Things”

“Song Of The Future”

“Wildpeace”

“One Life At A Time”

“Yours Eternally” (con Ed Sheeran y Taras Topolia)

“American Obituary” rinde homenaje a Renee Good, la estadounidense que falleció en enero tras recibir disparos de un agente federal mientras protestaba contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Por su parte, “Song Of The Future” aborda la historia de una adolescente que murió durante protestas en Irán en 2022, mientras que “One Life At A Time” critica las colonias israelíes en Cisjordania.

Como la propia banda adelantó, “Days of Ash” funciona como antesala de un nuevo álbum previsto para finales de 2026.

