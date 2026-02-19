Bad Bunny protagonizará su primera película “Porto Rico”, escrita por Residente

GENERANDO AUDIO...

Bad Bunny sigue haciendo historia. Foto: AFP

El cantante Bad Bunny protagonizará su primera película con el drama épico “Porto Rico”, en el debut como director del también puertorriqueño René “Residente” Pérez Joglar y artistas de renombre en Hollywood.

La producción contará con un elenco internacional integrado por Viggo Mortensen, Javier Bardem y Edward Norton, y será producida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.

La cinta narrará la historia de José Maldonado Román, conocido como “Águila Blanca”, un revolucionario que luchó contra el colonialismo a finales del siglo XIX.

El proyecto también cuenta con la participación de Edward Norton como productor, quien destacó la colaboración entre Residente y el intérprete de música urbana.

El “proyecto más ambicioso” de René “Residente”

El guion está a cargo de René Pérez Joglar junto con el oscarizado Alexander Dinelaris, reconocido por su trabajo en “Birdman”.

René Pérez Joglar escribió a través de su cuenta oficial de Instagram que se trata de una historia que empezó a escribir desde hace años “entre giras, encuentros, desencuentros, triunfos y desaciertos”.

Destacó que es un trabajo nada fácil, pues es lo que considera, es el proyecto más ambicioso de su carrera.

En redes sociales, Residente señaló que llevaba años desarrollando la historia y que la película fusiona una gran escala histórica con una narrativa basada en hechos reales. Además, agradeció al equipo que lo acompaña en su primera experiencia como director y confirmó que Bad Bunny tendrá su primer papel protagónico en cine.

“A Benito, por lanzarse conmigo a hacer su primer rol protagónico porque, como le conté a él, ‘yo no estoy buscando a un actor, estoy buscando a alguien que duela Puerto Rico tanto como a mí y que se enorgullezca tanto como yo cuando cantan nuestro himno verdadero’”. René Pérez Joglar

Bad Bunny amplía su carrera tras Grammy y Super Bowl

El anuncio llega en un momento de alta exposición para Bad Bunny, quien, a inicios de febrero, obtuvo tres premios en los Grammy Awards con su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS“, entre ellos, el Álbum del Año, además de que es el primer disco completamente en español en lograr este reconocimiento.

Días después encabezó el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, evento que superó los 120 millones de espectadores y en el que destacó elementos culturales de Puerto Rico.

Benito Antonio Martínez Ocasio ya había participado en producciones como “Bullet Train”, junto a Brad Pitt, y “Caught Stealing”, con Austin Butler. Sin embargo, “Porto Rico” marcará un nuevo paso en su trayectoria al asumir el rol principal en una historia centrada en las raíces históricas de la isla.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.