Karely Ruiz y su esposo responden a Alfredo Adame tras amenaza de denuncia: “Te pago la demanda”

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La polémica suma un nuevo capítulo. Foto: Gettyimages/Cuartocuro

Karely Ruiz y su esposo, Jhon Echeverry, respondieron a la amenaza de Alfredo Adame de presentar una denuncia, luego de que el DJ colombiano golpeara al actor mexicano durante el altercado previo al Ring Royale 2026. En tono de burla, la creadora de contenido aseguró que, si el proceso legal llega a concretarse, ella misma se haría cargo de pagar la demanda.

La respuesta se suma como un nuevo capítulo de la polémica que llevan desde hace un tiempo Karely y Adame. La cual, según la influencer surgió después que esta mostrara su apoyo a Carlos Trejo contra Alfredo.

Karely Ruiz defiende a su esposo ante amenaza de denuncia

En rueda de prensa previa a su pelea, Karely Ruiz respaldó las acciones de su pareja y aseguró que el conflicto tiene antecedentes, pues Adame la ha atacado públicamente en varias ocasiones

“Él es una persona que ya venía atacándome solo porque dije que yo apoyaba a Carlos Trejo. Bueno, los dos… yo también asumo mi responsabilidad porque también hablé mal de él. Pero como cualquier pareja que defiende a su esposa, yo creo que otra persona hubiera hecho lo mismo. El que se lleva, se aguanta”. Karely Ruiz, influencer

La creadora de contenido también minimizó la amenaza de una demanda y aseguró que no tiene problema en enfrentar un posible proceso legal.

“Dice que me quiere demandar. Esperamos la demanda; parada, sentada, acostada, donde sea. Somos generaciones totalmente diferentes, públicos totalmente diferentes. Si procede la demanda….yo se la pago”.

Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz explica por qué golpeó a Alfredo Adame

Por su parte, Jhon Echeverry compartió un video en redes sociales para explicar su versión de los hechos y defender su reacción, argumentando que el conductor llevaba tiempo insultando a su esposa. “No es la primera vez que esta persona le falta el respeto a mi esposa. Hace menos de un mes usó palabras de odio en su Instagram para decirle cosas muy fuertes”. explicó.

El DJ colombiano relató que todo ocurrió cuando escuchó gritos entre Karely y el actor y decidió acercarse.

“Cuando me acerco, él le dice que es una ‘perra hijue…’. Yo no voy a permitir que le falten al respeto a mi esposa nunca, sea quien sea. Mi intención tampoco era hacer nada, pero me salió… lo hice como forma de protección”. Jhon Echeverry, DJ y esposo de Karely Ruiz

Aunque reconoció que pudo actuar impulsivamente, aseguró que llegó a su límite tras los constantes ataques. “Siento que sí actué un poco mal, pero esta persona no se mide cuando habla de los demás. Cuando uno llena un vaso y ya no le cabe más, se derrama… y eso fue lo que pasó. Mi paciencia se agotó”, comentó.

Finalmente, Echeverry aseguró que no teme a las críticas ni a una posible demanda y reiteró que su prioridad es proteger a su familia. “Yo no soy una persona problemática, pero por mi esposa yo me hago matar. Cuando se meten con mi familia, se meten conmigo”.

¿Por qué surgió la polémica entre Karely Ruiz y Alfredo Adame?

El incidente ocurrió durante el fin de semana pasado, cuando Karely y su esposo se encontraban subiendo a una camioneta y vieron pasar a Alfredo Adame. De acuerdo con testigos y videos difundidos en redes sociales, la influencer le gritó al actor: “Ojalá y pierda”, en referencia a su pelea contra Carlos Trejo en el evento de boxeo entre celebridades.

Mientras Adame respondía a los gritos, Jhon Echeverry se acercó por detrás y le lanzó un golpe en la nuca antes de retirarse del lugar. El momento quedó captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando debate entre seguidores del espectáculo.

Tras el incidente, Adame aseguró que el golpe fue traicionero y adelantó que procederá legalmente contra el DJ colombiano.

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