Redes estallan por arresto de “Danna Paola”: ¿qué pasó realmente?

Internautas creyeron que la cantante fue arrestada. Foto: Getty Images/AFP

El nombre de Danna Paola se viralizó en redes sociales durante el fin de semana, pero no por un lanzamiento musical o un anuncio de la artista, sino por una detención ocurrida en Guadalajara, Jalisco, relacionada con presunta extorsión y posesión de droga.

La información generó sorpresa y preocupación entre seguidores de la cantante; sin embargo, el caso no tiene relación con ella.

¿Detuvieron a Danna Paola en Guadalajara?

Desde el viernes trascendió la detención de Danna Paola “N”, quien junto con Giovanni “N”, ciudadano colombiano de 37 años, alias “El Berraco”, fue asegurada en las inmediaciones de la colonia Americana, en Guadalajara.

De acuerdo con los reportes, la detención ocurrió tras una llamada al 089, en la que se alertó que la pareja, a bordo de una motocicleta, presuntamente exigía dinero mediante amenazas.

Elementos de la policía estatal, en coordinación con personal de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Instituto Nacional de Migración, los detuvieron en el cruce de López Cotilla y Penitenciaría, luego de una persecución iniciada en Federalismo y López Cotilla.

Mientras que “El Berraco” fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, Danna Paola “N” fue remitida al Ministerio Público, donde continúan las investigaciones.

Algunos medios locales vinculan el caso con esquemas de extorsión conocidos como “rifas colombianas” y “préstamos gota a gota”, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente esta relación.

La confusión con la cantante Danna

La coincidencia de nombre provocó que miles de usuarios en redes sociales creyeran que se trataba de la intérprete mexicana.

No obstante, la artista no estuvo involucrada en el hecho y, desde hace tiempo, se presenta artísticamente únicamente como “Danna”, lo que también ayudó a aclarar la confusión.

