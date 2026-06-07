Kim Kardashian impacta en el GP de Mónaco de la F1, así apoyó a su novio Lewis Hamilton

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Kim Kardashian en el GP de Mónaco de la F1, 7 de junio de 2026. Foto: AFP.

Kim Kardashian asistió a apoyar a su novio Lewis Hamilton en el Premio de Mónaco de la Fórmula 1, donde el piloto compitió para Ferrari y quedó en el segundo puesto.

La famosa detuvo las miradas con un vestido sin espalda en color claro, el cabello recogido y gafas oscuras que le cubrían parte del rostro.

Kim Kardashian observando el GP de Mónaco. Foto: AFP.

Kardashian y Hamilton fueron visto juntos por primera vez el pasado mes de febrero. Desde entonces, han sido captados por todo el mundo, desde Nueva York hasta París.

Ambos confirmaron su romance con varias publicaciones en sus redes sociales.

Las apariciones de Kim Kardashian en el GP de Mónaco

El sábado, la influencer también acompaño a Hamilton durante la clasificación del GP de Mónaco, donde también robó miradas. Kardashian es famosa por su gusto por la moda.

Kardashian durante la clasificación de F1 antes del GP de Mónaco, el 6 de junio.

Kim Kardashian lució un top de encaje negro combinado con pantalones anchos. Completó el look con gafas de sol negras de montura ancha y zapatos de tacón negros de punta.

La hermana de Kardashian, Khloé, la acompañó a la Fórmula 1.

¿Quién ganó durante el GP de Mónaco?

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, logrando una quinta victoria consecutiva gracias a la cual se escapa en el liderato del campeonato del mundo.

El joven piloto de 19 años, que arrancó desde la pole position y que mantuvo el liderato durante las 78 vueltas, se impuso a Lewis Hamilton y al francés Isack Hadjar (Red Bull).

Kim Kardashian watches on as Lewis Hamilton lifts the P2 trophy on the podium! 🏆✨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/2OcFYWIR6I — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Kardashian estuvo presente durante la premiación y le aplaudió a su novio quien recibió el trofeo por la segunda posición.