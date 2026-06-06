Kenia Os y Peso Pluma confirman su ruptura; aseguran que terminaron “en los mejores términos”

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Kenia Os y Peso Pluma confirman su ruptura. Foto: AFP

Kenia Os y Peso Pluma confirmaron este sábado que decidieron concluir su relación sentimental, luego de varias semanas de especulaciones entre sus seguidores sobre un posible distanciamiento.

A través de un comunicado conjunto difundido en sus respectivas historias de Instagram, ambos artistas señalaron que la ruptura ocurrió de manera amistosa y con respeto mutuo.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”, expresaron.

Kenia Os da por concluida su relación. pic.twitter.com/Da3h88mWqb — Keninis México Oficial (@KeninisMxOFC) June 6, 2026

Además, solicitaron comprensión y respeto por su privacidad durante este momento personal. El mensaje fue firmado por “Kenia & Hassan”, utilizando el nombre real del intérprete de corridos tumbados, Hassan Emilio Kabande Laija.

La noticia llega después de que crecieran los rumores sobre una posible separación, en las últimas semanas, los seguidores de la pareja notaron una disminución considerable en las publicaciones y apariciones conjuntas que solían compartir en redes sociales.

Las especulaciones aumentaron luego de que Kenia Os evitara responder preguntas sobre su relación durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde incluso se registró un altercado entre integrantes de su equipo y reporteros. Posteriormente, la cantante pidió respeto a su vida privada mediante un mensaje en redes sociales.

¿Cómo se dio la relación de Peso Pluma y Kenia Os?

El romance entre ambos artistas comenzó a llamar la atención del público en 2024, cuando colaboraron en la canción “Tommy & Pamela”. La química que mostraron en el videoclip generó comentarios entre los fanáticos, aunque ninguno confirmó entonces una relación sentimental.

Fue hasta enero de 2025 cuando fueron captados juntos durante la Pegasus World Cup en Miami, imágenes que fortalecieron las versiones de un romance. Semanas después, en febrero, hicieron pública su relación y desde entonces se convirtieron en una de las parejas más seguidas del entretenimiento mexicano.

Durante su noviazgo, Kenia Os y Peso Pluma compartieron diversos momentos de su vida personal con sus seguidores, apareciendo juntos en eventos, conciertos y publicaciones en redes sociales.

Por ello, la confirmación de su separación ha generado una gran reacción entre los fanáticos de ambos artistas, quienes durante meses celebraron la relación entre la estrella del pop mexicano y uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados.

Aunque el anuncio pone fin a las especulaciones sobre una posible crisis sentimental, ambos dejaron claro que no existen conflictos entre ellos y que la decisión fue tomada de manera conjunta.

Por ahora, tanto Kenia Os como Peso Pluma continuarán enfocados en sus respectivos proyectos musicales, mientras sus seguidores asimilan el final de una de las parejas más mediáticas de la industria musical en los últimos años.

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