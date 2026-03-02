La dramática recuperación de la actriz Patricia Valenzuela tras sobrevivir a una explosión por fuga de gas

GENERANDO AUDIO...

Patricia Valenzuela se recupera de quemaduras. Foto: patri.valenzuela_, Instagram

La actriz Patricia Valenzuela sobrevivió a una explosión por fuga de gas en su departamento a finales de enero. Las imágenes que difundió en redes sociales muestran cómo quedó el inmueble y las lesiones que sufrió debido al fuego, así como su dramática recuperación.

El primer video fue publicado el 27 de enero, aunque el caso se volvió viral semanas después. En su mensaje escribió una frase que acompañó su testimonio:

“Recordar que puedes morir te hace elegir mejor cómo vivir”. Patricia Valenzuela

En el video inicial, Patricia Valenzuela explicó que se encontraba estable y que las heridas eran superficiales, además del impacto emocional por lo ocurrido. Sin embargo, en las imágenes se observaron quemaduras de segundo grado en rostro, cuello, manos y piernas.

Su piel lucía inflamada y con ampollas visibles. También mostró parte de sus pertenencias afectadas por el fuego y los daños materiales dentro del departamento.

¿Qué provocó la acumulación de gas?

De acuerdo con su relato, la actriz llevaba apenas un día habitando el nuevo inmueble cuando ocurrió la explosión al segundo día. La causa fue una toma de gas abierta, destinada a una secadora, que había quedado sin cerrar por anteriores arrendatarios.

Como no había ningún aparato conectado, el gas comenzó a escapar y se acumuló dentro del departamento. Patricia explicó que al detectar la fuga avisó al arrendatario, quien cerró la llave; no obstante, la concentración ya era significativa.

La actriz relató que permaneció en el lugar y, aproximadamente media hora después, se produjo el fuego que desencadenó la explosión. Según compartió, los bomberos le señalaron que era inusual que el departamento no explotara por completo ante la cantidad de gas acumulado.

¿Qué recomienda Patricia tras la explosión por acumulación de gas?

En su testimonio, Patricia Valenzuela explicó que no tenía experiencia con instalaciones de gas e incluso señaló que nunca había encendido un boiler, por lo que desconocía qué aspectos debía revisar al mudarse a su nuevo departamento.

Tras lo ocurrido, recomendó que al cambiarse a una casa o departamento se verifique que las tomas de gas no tengan salidas independientes abiertas y, en caso de existir, confirmar que estén correctamente cerradas. También sugirió adquirir un detector de gas, al considerar que este dispositivo puede prevenir accidentes y salvar vidas.

La actriz recordó que cuando existe una acumulación de gas, cualquier fricción puede detonar un incendio, incluso acciones simples como encender la luz. Por ello, aconsejó solicitar la revisión de un técnico especialista para comprobar que las instalaciones se encuentren en condiciones adecuadas.

Además, subrayó la importancia de dar mantenimiento periódico a la estufa, el boiler, la secadora u otros objetos que utilizen gas en casa.

En caso de percibir olor a gas, recomendó abrir puertas y ventanas, salir del lugar de inmediato y comunicarse con Protección Civil y el cuerpo de bomberos, quienes se encargan de realizar las maniobras necesarias para evitar riesgos mayores.

¿Cómo está actualmente Patricia Valenzuela?

El 26 de febrero, Patricia Valenzuela publicó un nuevo video donde se muestra con notable mejoría física. Informó que decidió cambiarse de domicilio tras lo sucedido, priorizando su tranquilidad durante el proceso de recuperación.

“Esta vez elegí mi paz encima de mi comodidad”, expresó en su mensaje, donde también agradeció el apoyo recibido.

En historias recientes compartidas en redes sociales, la actriz indicó que poco a poco retoma sus actividades y hábitos cotidianos mientras continúa su recuperación.

