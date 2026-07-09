La F1 tendrá fiesta con Backstreet Boys en la Sphere de Las Vegas tras el Gran Premio

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La boyband llega al mundo de las carreras. Foto: Gettyimages

Los Backstreet Boys serán los encargados de encabezar el F1 Afterparty, el espectáculo oficial posterior al Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1(F1) Heineken 2026, que se realizará el próximo 21 de noviembre en la Sphere, uno de los recintos más innovadores del mundo del entretenimiento.

“Las Vegas es el único lugar del mundo donde la Fórmula 1, los Backstreet Boys y Sphere pueden reunirse para una noche inolvidable”. F1

La colaboración busca extender la emoción de la carrera más allá de la pista y ofrecer a los aficionados una experiencia que combine automovilismo, música y tecnología.

Backstreet Boys llevarán su espectáculo a la Sphere

La presentación de la agrupación será en la arena músical Sphere, Nevada, Estados Unidosrecinto, conocida por sus pantallas y tecnología audiovisual avanzada que transforma la experiencia de los conciertos. Durante el evento, los asistentes al Gran Premio podrán disfrutar de un espectáculo diseñado para celebrar la jornada después de la actividad en pista.

La edición 2026 del FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX se realizará del 19 al 21 de noviembre y regresará después de un evento 2025 con entradas agotadas.

¿Cuánto cuestan los paquetes para ver a Backstreet Boys en la F1?

Los aficionados podrán acceder al F1 Afterparty mediante paquetes especiales vinculados al Gran Premio. Algunas opciones incluyen:

T-Mobile General Admission + F1 Afterparty: 925 dólares (16 mil, 221 pesos)

925 dólares (16 mil, 221 pesos) T-Mobile Grandstands + F1 Afterparty: mil 560 dólares (27mil, 353 pesos)

mil 560 dólares (27mil, 353 pesos) Hotel + carrera + F1 Afterparty: 2 mil 62 dólares (36 mil,160 pesos)

2 mil 62 dólares (36 mil,160 pesos) Acceso adicional al afterparty: 116 dólares para algunos asistentes con boleto del evento (2 millones, 034 mil, 220 pesos)

La Fórmula 1 busca consolidar el Gran Premio de Las Vegas como uno de los eventos deportivos y de entretenimiento más grandes del mundo, al combinar la velocidad de los monoplazas con espectáculos de artistas internacionales.

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