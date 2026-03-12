Refuerzan seguridad para ceremonia de los Premios Oscar tras alerta del FBI por posible ataque de drones iraníes

GENERANDO AUDIO...

La ceremonia se realizará el próximo 15 de marzo. Foto: Getty Images/Ilustrativa

La ceremonia de los Premios Oscar reforzó sus medidas de seguridad luego de que el FBI emitiera una alerta a autoridades del estado de California ante un posible ataque de drones iraníes.

Aunque las autoridades aclararon que no existe una amenaza inmediata, el aviso encendió los protocolos de vigilancia para uno de los eventos más mediáticos del mundo.

¿Qué se sabe de la alerta del FBI por posible ataque con drones?

El aviso del FBI llegó a fuerzas de seguridad del estado en los últimos días. Según reportes difundidos por ABC News, laalerta señala que Irán podría considerar el uso de drones dirigidos hacia la Costa Oeste de Estados Unidos.

La advertencia plantea que ese escenario podría surgir como represalia por acciones militares estadounidenses, aunque las autoridades no han identificado objetivos específicos ni un plan concreto.

El documento llevó a agencias de seguridad a mantener monitoreo constante y reforzar las medidas de prevención en eventos de gran visibilidad internacional.

Autoridades locales mantienen preparación elevada

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, California, informó que mantiene operaciones con mayor vigilancia y preparación, aunque evitó comentar directamente sobre el contenido del memorando del FBI, dio a conocer Variety.

La zona de Hollywood concentra gran parte de la atención esta semana, ya que la entrega de los premios reúne a celebridades, ejecutivos de la industria y medios de comunicación de todo el mundo.

Los dispositivos de seguridad en la ciudad suelen aumentar cada año durante la celebración de los Oscar.

Organización de la gala destaca coordinación con autoridades

Durante una conferencia de prensa con el equipo creativo de la ceremonia, el productor ejecutivo, Raj Kapoor, habló sobre el trabajo conjunto que se realiza para proteger el evento.

“Siento que en este programa contamos con uno de los mejores equipos de la industria en todos los aspectos, y eso se debe a nuestro equipo de seguridad”, afirmó.

Kapoor explicó que la producción revisa constantemente el contexto internacional y trabaja de forma coordinada con las autoridades.

El productor también subrayó que el objetivo principal consiste en garantizar tranquilidad tanto para los invitados como para el público. “Queremos que todos los que vengan, los que lo vean, incluso los que sean fans, cuando estén fuera de las barreras, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos”.

Preparativos continúan en Hollywood

Mientras se intensifican las medidas de seguridad, los preparativos para la ceremonia avanzan en el Teatro Dolby, donde ya se comenzó a instalar la tradicional alfombra roja este miércoles.

Reporteros y miembros de la producción acudieron al lugar durante el inicio de los montajes para la celebración anual del cine.

Fuentes presentes en el sitio señalaron que la seguridad se ha incrementado, aunque muchas de las acciones implementadas no resultan visibles para el público.

Cabe mencionar que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no emitió comentarios sobre la alerta del FBI.

¿Cuándo será la ceremonia de los Premios Oscar?

La 98ª edición de los Premios Oscar se llevará a cabo el próximo domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby.

La ceremonia, que se transmitirá a más de 200 territorios alrededor del mundo, contará con la conducción del comediante Conan O’Brien.

La transmisión en vivo en Latinoamérica será por TNT y HBO Max (ahora Max), con la alfombra roja a las 17:00, hora del centro de México) y la ceremonia a las 18:00 horas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.