¡La temporada de premios arranca en enero de 2026! Fecha y hora de los Critics Choice Awards

Chelsea Handler volverá a conducir la ceremonia. Foto: Getty Images

La temporada de premios ya arrancó y uno de los eventos más esperados son los Critics Choice Awards 2026.

Cabe recordar que este galardón reúne cada año a las mejores películas, series, directores y actuaciones, además de que, para muchos, marca las tendencias rumbo a los Premios Oscar.

Chelsea Handler será la conductora de esta edición. Anteriormente, la presentadora y actriz ha conducido la ceremonia en tres ocasiones.

¿Cuándo y dónde serán los Critics Choice Awards 2026?

La entrega de premios se realizará el próximo domingo 4 de enero de 2026 en el Barker Hangar del Aeropuerto de Santa Mónica, en California, Estados Unidos (EE. UU.).

Está previsto que la transmisión inicie alrededor de las 17:00 horas, según el horario del centro de México, con el enlace desde la alfombra roja. Posteriormente, la ceremonia arrancará a las 18:00 horas.

¿Dónde ver los Critics Choice Awards 2026?

Para México, el evento podrá verse en vivo en los canales de TNT y TNT Series, así como a través de HBO Max.

¿Quiénes participarán como presentadores en los Critics Choice Awards 2026?

Para la 31 edición anual de los Critics Choice Awards participarán como presentadores celebridades como Ali Larter, Alicia Silverstone, Allison Janney, Arden Cho, Ava DuVernay, Bradley Whitford, Billy Bob Thornton, Colman Domingo y Diego Luna.

También fueron anunciados EJAE, Hannah Einbinder, Jeff Goldblum, Jessica Williams, Justin Hartley, Justin Sylvester, Kaley Cuoco, Keltie Knight, Marcello Hernández, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Noah Schnapp, Owen Cooper, Quinta Brunson, Regina Hall, Rhea Seehorn, Sebastian Maniscalco y William H. Macy.

¿Quiénes son los nominados?

Para esta edición, en cine, “Pecadores” lidera los premios con 17 nominaciones, casi igualando el récord de “Barbie”, con 18, hace dos años.

En el caso de televisión, “Adolescencia” encabeza la lista de nominados de televisión de este año con seis nominaciones, incluyendo una a Mejor Miniserie.

A continuación, la lista de nominados de los Critics Choice Awards 2026:

CINE

Mejor película

“Bugonia”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Jay Kelly”

“Marty: Juego supremo”

“Una batalla tras otra”

“Valor sentimental”

“Pecadores”

“Sueños de trenes”

“Wicked: Por siempre”

Mejor dirección

Paul Thomas Anderson – “Una batalla tras otra”

Ryan Coogler – “Pecadores”

Guillermo del Toro – “Frankenstein”

Josh Safdie – “Marty: Juego supremo”

Joachim Trier – “Valor sentimental”

Chloé Zhao – “Hamnet”

Mejor actriz

Jessie Buckley – “Hamnet”

Rose Byrne – “If I Had Legs I’d Kick You”

Chase Infiniti – “Una batalla tras otra”

Renate Reinsve – “Valor sentimental”

Amanda Seyfried – “The Testament of Ann Lee”

Emma Stone – “Bugonia”

Mejor actor

Timothée Chalamet – “Marty: Juego supremo”

Leonardo DiCaprio – “Una batalla tras otra”

Joel Edgerton – “Sueños de trenes”

Ethan Hawke – “Blue Moon”

Michael B. Jordan – “Pecadores”

Wagner Moura – “El agente secreto”

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning – “Valor sentimental”

Ariana Grande – “Wicked: Por siempre”

Inga Ibsdotter Lilleas – “Valor sentimental”

Amy Madigan – “La hora de la desaparición”

Wunmi Mosaku – “Pecadores”

Teyana Taylor – “La hora de la desaparición”

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro – “Una batalla tras otra”

Jacob Elordi – “Frankenstein”

Paul Mescal – “Hamnet”

Sean Penn – “Una batalla tras otra”

Adam Sandler – “Jay Kelly”

Stellan Skarsgård – “Valor sentimental”

Mejor guion original

“Jay Kelly”

“Marty: Juego supremo”

“Pecadores”

“La hora de la desaparición”

“Lo siento, cariño”

“Valor sentimental”

Mejor guion adaptado

“Una batalla tras otra”

“Sueños de trenes”

“La única opción”

“Frankenstein”

“Bugonia”

“Hamnet”

Mejor ensamble actoral

“Hamnet”

“Jay Kelly”

“Marty: Juego supremo”

“Una batalla tras otra”

“Pecadores”

“Wicked: Por siempre”

Mejor actor / actriz joven

Everett Blunck – “The Plague”

Miles Catton – “Pecadores”

Cary Christopher – “La hora de la desaparición”

Shannon Mahina Gorman – “Familia en renta”

Jacobi Jupe – “Hamnet”

Nina Ye – “Left Handed Girl”

Mejor edición

“Una casa de dinamita”

“F1”

“Marty: Juego supremo”

“Una batalla tras otra”

“La vecina perfecta”

“Pecadores”

Mejor fotografía

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Una batalla tras otra”

“Pecadores”

“Sueños de trenes”

Mejor diseño de producción

“Los 4 Fantásticos: Primeros pasos”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty: Juego supremo”

“Pecadores”

“Wicked: Por siempre”

Mejores efectos visuales

“Avatar: Fuego y cenizas”

“F1”

“Frankenstein”

“Misión: imposible – La sentencia final”

“Pecadores”

“Superman”

Mejor diseño de vestuario

“Frankenstein”

“Hedda”

“Hamnet”

“El beso de la mujer araña”

“Pecadores”

“Wicked: Por siempre”

Mejor sonido

“F1”

“Frankenstein”

“Una batalla tras otra”

“Pecadores”

“Sirat: Trance en el desierto”

“Tiempo de guerra”

Mejor maquillaje y peinado

“Exterminio: La evolución”

“Frankenstein”

“Pecadores”

“La máquina”

“La hora de la desaparición”

“Wicked: Por siempre”

Mejor canción original

“Drive” – “F1”

“Golden” – “Las guerreras K-Pop”

“I Lied To You” – “Pecadores”

“Clothed by the Sin” – “El testimonio de Ann Lee”

“Train Dreams” – “Sueños de trenes”

“The Girl In The Bubble” – “Wicked: Por siempre”

Mejor música original

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty: Juego supremo”

“Una batalla tras otra”

“Pecadores”

Mejor comedia

“Eternidad”

“La balada de la isla”

“Friendship”

“¿Y dónde está el policía?”

“El esquema fenicio”

“Amores compartidos”

Mejor película animada

“Arco”

“Elio”

“En tus sueños”

“Las guerreras K-Pop”

“Little Amélie or the Character of Rain”

“Zootopia 2”

Mejor diseño de stunts

“Bailarina”

“F1”

“Misión: imposible – La sentencia final”

“Una batalla tras otra”

“Pecadores”

“Tiempo de guerra”

Mejor película internacional

“Fue solo un accidente”

“Left-Handed Girl”

“La única opción”

“El agente secreto”

“Sirat: Trance en el desierto”

“Belén”

SERIES

Mejor serie de drama

“Alien: Earth”

“Andor”

“La diplomática”

“Paradise”

“The Pitt”

“Pluribus”

“Severance”

“Task”

Mejor actor en serie de drama

Sterling K. Brown – “Paradise”

Diego Luna – “Andor”

Mark Ruffalo – “Task”

Adam Scott – “Severance”

Billy Bob Thornton – “Landman”

Noah Wyle – “The Pitt”

Mejor actriz en serie de drama

Kathy Bates – “Matlock”

Carrie Coon – “La edad dorada”

Britt Lower – “Severance”

Bella Ramsey – “The Last of Us”

Keri Russell – “La diplomática”

Rhea Seehorn – “Pluribus”

Mejor actor de reparto en serie de drama

Patrick Bott – “The Pitt”

Billy Crudup – “The Morning Show”

Ato Essandoh – “La diplomática”

Wood Harris – “Forever”

Tom Pelphrey – “Task”

Tramell Tillman – “Severance”

Mejor actriz de reparto en serie de drama

Nicole Beharie – “The Morning Show”

Denée Benton – “La edad dorada”

Allison Janney – “La diplomática”

Katherine LaNosa – “The Pitt”

Greta Lee – “The Morning Show”

Skye P. Marshall – “Matlock”

Mejor serie de comedia

“Abbott Elementary”

“Elsbeth”

“Ghosts”

“Hacks”

“Nobody Wants This”

“Only Murders in the Building”

“The Righteous Gemstones”

“The Studio”

Mejor actriz en serie de comedia

Kristen Bell – “Nobody Wants This”

Natasha Lyonne – “Poker Face”

Rose McIver – “Ghosts”

Edi Patterson – “The Righteous Gemstones”

Carrie Preston – “Elsbeth”

Jean Smart – “Hacks”

Mejor actor en serie de comedia

Adam Brody – “Nobody Wants This”

Ted Danson – “A Man on the Inside”

David Alan Grier – “St. Denis Medical”

Danny McBride – “The Righteous Gemstones”

Seth Rogen – “The Studio”

Alexander Skarsgård – “Murderbot”

Mejor actor de reparto en serie de comedia

Ike Barinholtz – “The Studio”

Paul W. Downs – “Hacks”

Asher Grodman – “Ghosts”

Oscar Nuñez – “The Paper”

Chris Perfetti – “Abbott Elementary”

Timothy Simons – “Nobody Wants This”

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

Danielle Brooks – “Peacemaker”

Hannah Einbinder – “Hacks”

Janelle James – “Abbott Elementary”

Justine Lupe – “Nobody Wants This”

Ego Nwadim – “Saturday Night Live”

Rebecca Wisocky – “Ghosts”

Mejor serie limitada

“Adolescencia”

“All Her Fault”

“Chief of War”

“Death by Lightning”

“Devil in Disguise: John Wayne Gacy”

“Dope Thief”

“Dying for Sex”

“The Girlfriend”

Mejor película para la televisión

“Bridget Jones: Loca por él”

“Deep Cover”

“El abismo secreto”

“Mountainhead”

“Nonnas”

“Summer of ‘69”

Mejor actor en serie limitada o película para televisión

Michael Chernus – “Devil in Disguise”

Stephen Graham – “Adolescencia“

Brian Tyree Henry – “Dope Thief”

Charlie Hunnam – “Monstruo: La historia de Ed Gein”

Matthew Rhys – “The Beast in Me”

Michael Shannon – “Death by Lightning”

Mejor actriz en serie limitada o película para televisión

Jessica Biel – “The Better Sister”

Meghann Fahy – “Sirens”

Sarah Snook – “All Her Fault”

Michelle Williams – “Dying for Sex”

Robin Wright – “The Girlfriend”

Renée Zellweger – “Bridget Jones: Loca por él”

Mejor serie en lengua extranjera

“Acapulco”

“Last Samurai Standing”

“Mussollini: Son of the Country”

“Red Alert”

“El juego del calamar“

“When No One Sees Us”

Mejor serie animada

“Bob’s Burgers”

“Harley Quinn”

“Long Story Short”

“Marvel Zombies”

“South Park”

“Your Friendly Neighborhood Spider-Man”

Mejor talk show

“The Daily Show”

“Hot Ones”

“Jimmy Kimmel Live!”

“Late Night with Seth Meyers”

“The Late Show with Stephen Colbert”

“Watch What Happens Live with Andy Cohen”

Mejor especial de comedia

“Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life”

“Caleb Hearon: Model Comedian”

“Leanne Morgan: Unspeakable Things”

“Marc Maron: Panicked”

“Sarah Silverman: PostMortem”

“SNL 50 Anniversary”

