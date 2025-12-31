GENERANDO AUDIO...

Sean Astin, actor de “El Señor de los Anillos”

El actor Sean Astin, recordado por su papel de Samwise Gamgee en “El Señor de los Anillos”, habría mostrado interés en ayudar a Tylor Chase, exestrella infantil de Nickelodeon que desde hace meses vive en situación de calle en el sur de California; de acuerdo con el medio estadounidense TMZ Astin estaría buscando como socorrer a Chase.

Tylor Chase, conocido por interpretar a Martin Qwerly en la serie “Manual de supervivencia escolar de Ned”, se volvió tendencia en redes sociales desde hace meses tras la difusión de varios videos en los que se le observa deambulando por calles de Riverside, California.

¿Cómo buscaría ayudar Sean Astin a Tylor Chase?

En días recientes, Daniel Curtis Lee, excompañero de reparto de Chase, ha estado acompañándolo en las últimas semanas e incluso cubrió temporalmente una estancia en hotel para él; sin embargo, esta no tuvo el resultado deseado, según el actor.

En este contexto, Curtis Lee reveló a TMZ que el actor Sean Astin se comunicó para informarle que quería conocer a Tylor.

De acuerdo con el actor de “Cookie”, Astin es una figura muy importante para Tylor, quien es un gran fanático de “El Señor de los Anillos”. Es por ello, que la intención del encuentro habría sido generar un impacto emocional positivo que ayudara a convencerlo de dejar la vida en las calles y aceptar ayuda profesional.

El medio señala que el 25 de diciembre, Lee habló con Tylor a través de una videollamada por FaceTime, en la que el exactor reflexionó sobre su encuentro con Sean Astin. Por lo relatado, la experiencia habría sido positiva y significativa para él.

Cabe destacar que actualmente Sean Astin es presidente del Sindicato de Actores de Cine (SAG-AFTRA).

TMZ informó que intentó contactar a Sean Astin para obtener una declaración oficial, pero hasta el momento no ha habido respuesta.

Situación actual de Tylor Chase

Al momento, la exestrella de Nickelodeon se encuentra viviendo nuevamente en la calle después de haber sido internado durante casi 72 horas. Dicha situación sigue causando preocupación entre sus fans, quienes incluso han señalado que sería buena opción que acepte la propuesta de “La patrulla Espiritual”.

