Muere el animador mexicano Luis de la Rosa en un accidente; trabajó en “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

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Luis de la Rosa, animador mexicano, murió a los 34 años Foto: UnoTV/IA

El animador Luis de la Rosa perdió la vida en un accidente en Francia, el mexicano formó parte del equipo de la película animada de “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, cinta que el mismo director Guillermó del Toro recomendó en 2023.

La creadora de contenido Gaby Meza confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

“TRISTE NOTICIA El animador sonorense, Luis de la Rosa, falleció a los 34 años tras sufrir un accidente en Francia, luego de asistir al Festival de Animación de Annecy. De la Rosa trabajó en diversos proyectos, entre ellos ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, ‘My Little Pony’, ‘Space Jam 2’, ‘Lluvia de Hamburguesas: La Serie’, entre otros proyectos”. Gaby Meza TRISTE NOTICIA 💔 El animador sonorense, LUIS DE LA ROSA, falleció a los 34 años tras sufrir un accidente en Francia tras asistir al festival de Animación Annecy.



De la Rosa trabajó en diversos proyectos, entre ellos en Spider-Man: Across The SpiderVerse, My Little Pony, Space… pic.twitter.com/qnWv9HUzxg — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) June 26, 2026

Muere el animador mexicano Luis de la Rosa a los 34 años

El artista mexicano que participó en múltiples proyectos, entre los que destacan “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, “My Little Pony” o “Space Jam 2”, perdió la vida a la edad de 34 años en un accidente ocurrido en Francia, país en el que se encontraba para el Festival de Animación de Annecy.

Reportes del medio Le Dauphiné Libéré informan que el mexicano fue impactado por una locomotora que, al percatarse de su presencia, intentó alertarlo sin éxito, por lo que terminó arrastrándolo varios metros, según se relata.

Asimismo, se ha mencionado que el artista se encontraba en una zona que permanecía cerrada al público, de momento, no se ha brindado más información sobre los motivos de Luis de la Rosa para encontrarse en dicho lugar, por lo que se ha abierto una investigación policiaca para determinar las causas.

¿Quién era Luis de la Rosa?

Luis de la Rosa fue un animador que ganó reconocimiento y seguidores por su trabajo en diversos proyectos, destacando la aclamada cinta “Spider-Man: Across the Spider-Verse”.

El artista se graduó con honores de la Vancouver Film School en 2015.

Entre la filmografía en la que trabajó se encuentra:

Spider-Man:across the Spiderverse

Mi papá, el cazador intergalactico

Noche en el museo: El retorno de Kahmunrah

Area21

Animaníacs

Brawl Stars – Brawl-O-Ween 2021

Space Jam: a new legacy

Manila Luzon feat. Latrice Royale: Robbed

Archibald’s Next Big Thing

Carmen Sandiego

Lluvia de hamburguesas: La serie

My Little Pony: La película

El artista tenía 9 años de experiencia en el ramo de la animación, donde colaboró con más de 14 estudios en todo el mundo.

En su cuenta de Linkedin el mexicano aseguraba que se centraba en proyectos de acción y siempre recordaba lo importante que fue seguir su sueño.

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