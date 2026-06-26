Shakira pide ayuda para Venezuela tras los terremotos; comparte organizaciones para apoyar a damnificados

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La artista se solidarizó. Foto Cuartoscuro

Shakira se sumó a las muestras de solidaridad por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio; a través de redes sociales, la cantante pidió a sus seguidores ayudar a las miles de personas afectadas por el desastre natural.

Los sismos dejaron al menos 589 personas fallecidas y miles de heridos, provocaron una crisis en distintas comunidades, donde continúan las labores de búsqueda, rescate y atención a los damnificados.

Shakira llama a apoyar a las familias afectadas

Foto: Captura de pantalla Instagram

Mediante sus historias de Instagram, la intérprete de “Dai Dai” hizo un llamado para ayudar a quienes enfrentan las consecuencias del desastre.

“Niños, madres y familias enteras están sufriendo a causa de esta tragedia en Venezuela. Estas son algunas de las organizaciones que ya están trabajando sobre el terreno para brindar ayuda a las personas afectadas por el terremoto. Si puedes, dona, comparte o ponte en contacto con ellas. Nuestra ayuda es urgente”. Shakira, cantante

Además de compartir el mensaje, la artista difundió recursos para que las personas interesadas puedan realizar donaciones o colaborar desde otros países.

No solo Shakira, más artistas se han unido a la solidaridad con Venezuela

Gaby Spanic emocionou fãs ao surgir aos prantos após os terremotos que atingiram a Venezuela e pedir orações. 💔🙏 #GabySpanic #Venezuela #Terremoto #AUsurpadora pic.twitter.com/k23d6khZSs — canalspfm (@canalspfm_) June 25, 2026

La publicación de Shakira se suma a las expresiones de apoyo que en los últimos días han realizado diversos artistas latinoamericanos.

Entre ellos se encuentran la actriz venezolana Gaby Spanic, quien compartió un emotivo video en el que pidió oraciones por su país, así como los cantantes Danny Ocean, Lasso y Carlos Baute, quienes pusieron sus redes sociales a disposición para difundir solicitudes de ayuda e información de utilidad.

También Alejandro Sanz, Thalía y Ricky Martin enviaron mensajes de aliento al pueblo venezolano tras la tragedia.

Mientras continúan las labores de rescate, las autoridades y organizaciones humanitarias mantienen el llamado a la solidaridad para apoyar a las comunidades afectadas y atender las necesidades más urgentes de la población.

¿Cuál es el panorama en Venezuela tras los terremotos?

El pasado miércoles 24 de junio, dos sismos sacudieron al país latino, el primer sismo, de magnitud 7.2, ocurrió a las 18:04 horas, casi un minuto después, se generó otro sismo de magnitud 7.5: el más potente que sacudía al país desde 1900. Ambos fenómenos generaron 30 réplicas.

Los terremotos generaron afectaciones, mayores y menores, en 16 ciudades. Caracas y La Guaira fueron las más dañadas; en esta última, las personas quedaron atrapadas dentro de edificios derrumbados.

La cifra de víctimas se ha actualizado a 589 personas muertas hasta este 26 de junio. La ayuda humanitaria de al menos 20 países sigue llegando.

En tan solo unas horas, se duplicó el reporte oficial de víctimas para este 26 de junio, ya que el ministro de Salud, Carlos Alvarado, informó sobre 235 muertos y 4 mil 300 heridos hasta la noche anterior por los terremotos en Venezuela.

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