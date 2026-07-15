Las fotos de Elsa Aguirre de joven que marcaron al Cine de Oro mexicano

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La actriz fue una belleza de su época. Foto: Cuartoscuro

Elsa Aguirre fue considerada una de las mujeres más bellas del Cine de Oro mexicano, antes de convertirse en una de las grandes divas de la pantalla, la actriz inició su carrera siendo joven y, con el paso de los años, conquistó al público no solo por su talento, sino también por la elegancia y presencia que la distinguieron en decenas de películas y que se pueden apreciar en fotos.

Tras darse a conocer su fallecimiento a los 95 años, las imágenes de la actriz durante su juventud volvieron a circular en redes sociales, donde miles de personas recordaron la época en la que compartió créditos con algunas de las máximas figuras del cine nacional.

¿Cómo llegó Elsa Aguirre al Cine de Oro?

Su historia comenzó después de participar en un concurso de belleza organizado por CLASA Films Mundiales, Elsa Aguirre obtuvo un contrato de exclusividad a los 14 años que abrió las puertas a su debut cinematográfico en 1946, junto a sus hermanas Hidalda y Alma Rosa, en la película “El sexo fuerte”.

“Vino el concurso de belleza y vamos saliendo las tres hermanas; nos dan un contrato de exclusividad pagándole a mi mamá 300 pesos al mes, era un dineral”. Elsa Aguirre en entrevista con Montse & Joe

A partir de ese momento inició una trayectoria de más de seis décadas en la que participó en 42 películas y nueve series de televisión, convirtiéndose en una de las figuras más representativas del Cine de Oro mexicano.

Las fotos de Elsa Aguirre de joven muestran por qué fue una de las grandes divas

Durante las décadas de 1950 y 1960, Elsa Aguirre protagonizó películas como “Lluvia roja” (1950), “Cuatro noches contigo” (1952) y “Cuidado con el amor” (1954), donde compartió escena con actores como Pedro Infante.

Una de las escenas más recordadas ocurrió precisamente en “Cuidado con el amor”, cuando Pedro Infante interpretó la canción “Cien años” frente a la actriz, una secuencia que permanece entre las más emblemáticas del cine mexicano.

Más allá de su belleza, Elsa Aguirre también llamó la atención por el estilo de vida que adoptó durante gran parte de su vida. La actriz contó que dejó de consumir carne a los 33 años y mantuvo una alimentación vegetariana, además de evitar el alcohol, el tabaco y el café.

“Soy vegetariana, de no tomar alcohol, ni carnes, ni café… me cuido más que nunca”, declaró en una entrevista para TVNotas. A lo largo de los años también incorporó prácticas como el yoga y filosofías orientales, decisiones que, según ella misma explicó, contribuyeron a conservar su bienestar y lucidez hasta una edad avanzada.

Aunque hasta el momento no se han informado las causas oficiales de su fallecimiento, la actriz de 95 años presentaba complicaciones de salud propias de la edad y en los últimos años utilizaba oxígeno debido al desgaste natural de sus pulmones.

El cuerpo de Elsa Aguirre será velado en una funeraria Gayosso de Cuernavaca, Morelos, donde se espera que en las próximas horas su familia ofrezca información sobre los servicios funerarios. Hasta el momento, el acceso a los medios de comunicación permanece restringido.

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