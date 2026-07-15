Cuca festeja 36 años en la CDMX: “El rock llegó para quedarse”, afirma José Fors en entrevista con UnoTV

GENERANDO AUDIO...

La Cuca está de manteles largos. Foto: Cortesía

A sus espaldas hay más de tres décadas de canciones irreverentes, escenarios y seguidores que han convertido a la banda en una de las agrupaciones más emblemáticas del rock mexicano. Ahora, Cuca se prepara para celebrar 36 años de trayectoria con un concierto el próximo 24 de julio en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, donde compartirá escenario con Santa Sabina.

Previo a la presentación, José Fors, vocalista de la agrupación, aseguró en entrevista con UnoTV que, pese a los cambios en la industria musical y el auge de otros géneros, el rock mantiene su esencia y su vigencia.

“El rock es el rock. Es como el blues, es como el jazz. Llegó para quedarse. Y los que son apasionados como nosotros del rock pesado, pues es casi como una religión”.

Para la banda tapatía, el festejo de su aniversario número 36 no solo representa un nuevo hito en su carrera, sino también la oportunidad de reencontrarse con el público capitalino y compartir escenario con una agrupación con la que han construido una larga amistad dentro del rock nacional.

“Vamos a estar con Santa Sabina, que es un bandón. Somos muy cuates, somos de la misma época, de la misma disquera, desde entonces, principios de los noventas. Giramos mucho juntos en esa época”, recordó Fors.

Cuca y Santa Sabina protagonizarán una noche histórica en el Metropólitan

El concierto del próximo 24 de julio promete convertirse en una de las citas más importantes del rock mexicano este año. Por un lado estará Cuca, una de las agrupaciones más representativas del rock pesado nacional; por el otro, Santa Sabina, banda que regresará a la capital con un formato especial y dos cantantes sobre el escenario para rendir homenaje a su legado.

El cartel ha sido concebido como un encuentro entre dos referentes de la escena nacional, uniendo la irreverencia, el humor y la fuerza de Cuca con la atmósfera oscura y el misticismo que caracterizan a Santa Sabina.

La banda tapatía promete un recorrido por buena parte de su discografía, con temas como “El Son del Dolor”, “La Balada” y “Señorita Cara de Pizza”, en una noche que el grupo, encabezado por José Fors, Carlos Avillez, Nacho González y Alex Otaola, define como una auténtica “catarsis sonora”.

“Ir a tocar a la CDMX siempre es un agasajo”

A lo largo de sus 36 años de carrera, la relación de Cuca con el público de la Ciudad de México se ha fortalecido al grado de convertirse en una de las plazas más importantes para la agrupación.

“Ir a tocar a la CDMX siempre es un agasajo. Ahí tenemos fans de hueso colorado, durísimos. Sabemos que van a corear todas las rolas, que van a brincotear, que la energía va a llegar al escenario y nos van a cargar de pila”, dijo José Fors.

El baterista Nacho González también destacó el significado de presentarse en uno de los recintos más emblemáticos de la capital.

“Para mí es una cosa muy especial estar en el Metropólitan. Es un lugar que tiene un muy buen sonido; donde se puede estar sentado, suena padrísimo. Y la energía de la gente de México, de la ciudad en especial, es muy fuerte, es muy poderosa. Ahí sí hay que sacar toda la carne al asador”, afirmó.

Tres décadas y media de rock… y de necedad

Aunque para muchos Cuca es una banda legendaria, José Fors prefiere otra definición.

“¿Legendarios? Más bien necios. Necios en el rock and roll”.

Y es que llegar a los 36 años de carrera no era algo que sus integrantes imaginaran cuando comenzaron su camino en los bares de Guadalajara.

“Nunca pensamos que fuera a durar tanto, ni que íbamos a llegar a los treinta y seis”, reconoció Nacho González.

Para el baterista, la permanencia de la agrupación tiene una explicación sencilla:

“La banda se ha mantenido por el respeto que nos tenemos, por la amistad que nos tenemos, por la confianza y la admiración”.

Incluso, asegura que el tiempo ha pasado más rápido de lo que imaginó.

“Se dice mucho treinta y seis años, pero para mí han sido muy rápidos. Se ha ido rápido el tiempo porque me lo he pasado muy bien”.

“Ahora disfrutamos más lo que hacemos”

Con más de tres décadas de carrera, la banda reconoce que la forma de vivir el rock también ha cambiado.

“El gusto por hacerlo es exactamente el mismo. Ahorita, menos alcoholizados, como que podemos disfrutar más y entender más lo que estamos haciendo y tocar mejor también”, confesó José Fors, entre risas.

Los integrantes de Cuca consideran que los proyectos alternos de cada uno también han contribuido a mantener viva la creatividad de la agrupación.

“Son buenos, porque te vas alimentando de otras cosas y traes cosas nuevas a la mesa, a ver con qué se puede trabajar. No podemos estar nomás encerrados en el cuarto de ensayo todos los días”, explicó el vocalista.

Cuca y las nuevas generaciones del rock

Una de las mayores satisfacciones para la agrupación es comprobar que sus canciones siguen encontrando eco en públicos de distintas edades.

“Más sorprendidos estamos ahora que llegamos a 36 años y que todavía las nuevas generaciones las vemos ahí en los conciertos, las familias completas brincando y cantando las rolas. Es un agasajo eso”, señaló Fors.

El cantante considera que, aunque el panorama musical ha cambiado, el rock conserva un público fiel que lo sigue entendiendo como una forma de vida.

“No nos interesa entrar en moditas o en a ver qué está sonando ahorita. Primero complacernos a nosotros mismos de lo que estamos haciendo y esperamos que la reacción del público sea natural”.

La vieja escuela y el deseo de volver al álbum completo

En tiempos dominados por las plataformas digitales y los sencillos, Cuca mantiene una visión más cercana a la vieja escuela.

“Cuca es una banda que se ha dado más que nada de boca en boca”, afirmó José Fors al recordar que, en sus inicios, muchas radiodifusoras evitaban programar sus canciones por considerarlas demasiado fuertes.

Aunque recientemente lanzaron nuevos sencillos, la agrupación no oculta su deseo de regresar al formato tradicional.

“No quedamos contentos con hacer sencillos. Queremos hacer un álbum completo, volver a esa idea del concepto del álbum”, adelantó el cantante.

Por su parte, Nacho González considera que la tecnología ha traído ventajas para la creación musical:

“Todo son herramientas y todo suma. Ahora tenemos más herramientas que antes. Entonces, hay más ventajas, yo creería, para componer, para grabar, para lo que sea”.

Un ritual de rock and roll en el Teatro Metropólitan

El próximo 24 de julio, el Teatro Metropólitan será el escenario de una noche que promete reunir nostalgia, decibeles y dos de las bandas más representativas del rock nacional.

Y aunque el recinto cuenta con cómodas butacas, José Fors dejó una invitación muy a su estilo para quienes acudirán al festejo.

“Como decía Roger Daltrey, de The Who, las sillas son para pararse en ellas”.

Con 36 años de historia a cuestas, Cuca llegará a la Ciudad de México para demostrar que el tiempo no ha disminuido su irreverencia ni su pasión por el escenario. Porque, como asegura José Fors, el rock sigue vivo y, al menos para ellos, llegó para quedarse.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.