Muere Elsa Aguirre, actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano, a los 95 años

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Muere Elsa Aguirre. FOTO: cuartoscuro

Elsa Aguirre, actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano, murió a los 95 años en Cuernavaca, Morelos. El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras el fallecimiento de la primera actriz que destacó en importantes cintas como “La mujer que yo amé” junto al compositor Agustín Lara.

El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre.



Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano. pic.twitter.com/dhx9LOgHl1 — Asociación Nacional de Intérpretes (@ANDIMexico) July 15, 2026

¿Quién fue Elsa Aguirre, actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano?

Elsa Aguirre nació en Chihuahua, el 25 de septiembre de 1930, en la cuna de una familia compuesta, además de sus padres, por cuatro hermanos, entre ellos Alma Rosa, quien también despuntó como actriz.

Fue de la mano del productor Julio Bracho quien vio en ella el talento para la actuación, por lo que le ofreció el protagónico en la cinta Don Simón de Lira. Elsa Aguirre inició su carrera dentro de la actuación en los años 40, convirtiéndose, rápidamente, en uno de los rostros más bellos y queridos del cine nacional.

Durante los años que duró su carrera, la famosa fue parte de importantes proyectos fílmicos, entre los que destacan:

“Amar fue su pecado”

“Cuidado con el amor”

“Ojos de juventud”

“Vainilla, bronce y morir”

“Cantando nace el amor”

A lo largo de su carrera, Elsa Aguirre compartió escena con importantes estrellas del espectáculo de aquellos años. Una de ellas fue Pedro Infante en la cinta “Cuidado con el amor”, que se convirtió en un clásico del cine de oro nacional.

Aunque Pedro Infante no fue el único famoso con el que Elsa Aguirre demostró talento y derrochó belleza, pues también fue compañera de Agustín Lara, Andrés Soles, Raúl Martínez, Joaquín Pardavé y el fallecido Ignacio López Tarso, entre otros.

Elsa Aguirre debutó en la pantalla chica en la década de los 60 y ahí también fue bien recibida por el público, quien la siguió en proyectos como:

“Lo blanco y lo negro”

“Acapulco, cuerpo y alma”

“Mujeres engañadas”

“Lo que es el amor”

Elsa Aguirre consideró hermosa su vida, según confesó en una entrevista para el canal de YouTube, “La danza de la vida”.

“Creo que mi vida ha sido hermosa porque se me dio todo lo que yo necesitaba para ver la vida como yo la veo ahora… Yo creo que viví cosas hermosísimas y todo se me dio para conocerme más, para sentir la vida”, Elsa Aguirre, actriz

La vida de la actriz quedó plasmada en el libro “Elsa Aguirre: La Mujer que yo Amé”, obra que estuvo a cargo de Roberto Fiesco, cineasta e investigador. El libro cuenta con 196 páginas y alrededor de 150 fotografías.

Los últimos mensajes de la actriz

En septiembre pasado, la actriz subió a su cuenta de Facebook desde fotografías actuando hasta videos contando sobre su vida.

Entre los detalles, reveló que llevaba más de 40 años en Cuernavaca ya que “el destino me ha traído aquí para llegar al fin de mi existencia, nada más de éste ciclo porque voy a continuar, de eso estoy segura”.

También habló sobre su relación con su familia y destacó que “siempre estuve sola”.