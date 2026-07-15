¿Quién es Flor Vigna? La octava habitante de La Casa de los Famosos México 2026 sufre caída en vivo

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La argentina cuenta con una amplia carrera. Foto:Gettyimages

Flor Vigna se convirtió en la octava habitante confirmada de La Casa de los Famosos México (LCDLF) 2026, sin embargo, su presentación llamó aún más la atención cuando sufrió una inesperada caída.

El reality show sigue revelando a las celebridades que formarán parte de su cuarta temporada, después de anunciar a Ernesto Laguardia, Karina Torres, Yahir, entre otros, la producción confirmó a la actriz, cantante e influencer argentina Flor Vigna como la octava habitante del reality.

¿Cómo fue la caída de Flor Vigna durante su presentación?

¡TRAZ! #FlorVigna se cae en plena transmisión en vivo 😱#LaCasaDeLosFamososMx 🔥🏠 GRAN ESTRENO domingo 26 de julio, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #ViX#Original pic.twitter.com/cKsVIvuLQU — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 15, 2026

El incidente ocurrió durante una transmisión en vivo por el canal oficial de YouTube del programa, donde Wendy Guevara fue la encargada de darle la bienvenida. Tras el recibimiento, la también cantante decidió colocarla junto a las de Karina Torres y Aldo Rendón, su muñeca característica al considerar que podría llevarse bien con ambos dentro del reality.

Al regresar para tomar asiento, Flor perdió el equilibrio y cayó del sillón, provocando la sorpresa de Wendy, quien inmediatamente preguntó: “¿qué pasó?”

Entre risas y un poco apenada, la argentina respondió:

“Te digo que soy muy torpe.” Flor Vigna, actriz y cantante

El incidente no escaló en tema de salud; por lo que Wendy bromeó con la situación “aún no entras a la casa y ya estás haciendo contenido.”

¿Quién es Flor Vigna?

Florencia Giannina Vigna, conocida artísticamente como Flor Vigna, nació en Buenos Aires, Argentina, y es actriz, cantante, creadora de contenido y deportista. Alcanzó la fama tras participar en el reality de competencia “Combate“, donde destacó por su desempeño y se convirtió en una de las concursantes más populares. Posteriormente ganó “Bailando por un Sueño“, consolidando su carrera en la televisión argentina.

Con el paso de los años amplió su trayectoria como actriz en producciones como “Mi hermano es un clon“, además de desarrollar una carrera musical con sencillos como “Picaflor” y “Mal ahí”. En redes sociales también ha construido una comunidad de más de 5 millones de seguidores, donde comparte aspectos de su vida cotidiana, rutinas de ejercicio y nuevos proyectos.

En 2026 también dio de qué hablar por incursionar en el boxeo dentro del evento Supernova, donde derrotó a la creadora de contenido mexicana Alana Flores.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026?

Con la incorporación de Flor Vigna, hasta el momento los habitantes confirmados son:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

El reality estrenará su nueva temporada el 26 de julio, cuando los participantes comenzarán la convivencia que será seguida por millones de espectadores a través de las galas y las transmisiones en vivo.

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