Los Globos de Oro se llevarán a cabo el domingo 11 de enero. Foto: AFP

Los Globos de Oro 2026 dieron a conocer la lista oficial de presentadores que participarán en la edición 83 de la gala, en la que ya se ha compartido la lista principal de nominados, destacando el dominio de “Una batalla tras otra”, “Valor sentimental” y “Pecadores”, respectivamente.

Los nominados dentro de las 28 categorías se reunirán en Los Ángeles a las 19:00 horas para descubrir si se llevarán una o más estatuillas a casa.

La comediante Nikki Glaser repetirá como conductora de los Globos de Oro, reconocimiento que se suma a su trayectoria en el stand-up, su participación en diversos roasts y su podcast.

La lista de las personalidades que acompañarán a Nikki Glaser como presentadores es la siguiente:

Amanda Seyfried

Ana de Armas

Ayo Edebiri

Charli XCX

Chris Pine

Colman Domingo

Connor Storrie

Dakota Fanning

Dave Franco

Diane Lane

George Clooney

Hailee Steinfeld

Hudson Williams

Jason Bateman

Jennifer Garner

Joe Keery

Judd Apatow

Julia Roberts

Justin Hartley

Kathryn Hahn

Keegan-Michael Key

Kevin Bacon

Kevin Hart

Kyra Sedgwick

Lalisa Manobal

Luke Grimes

Macaulay Culkin

Marlon Wayans

Melissa McCarthy

Mila Kunis

Miley Cyrus

Minnie Driver

Orlando Bloom

Pamela Anderson

Priyanka Chopra Jonas

Queen Latifah

Regina Hall

Sean Hayes

Snoop Dogg

Wanda Sykes

Will Arnett

Zoë Kravitz

Mexicanos nominados a los Globos de Oro 2026

Uno de los favoritos para obtener un Globo de Oro es Guillermo del Toro, quien se encuentra nominado en la categoría Mejor Director por su película “Frankenstein” (2025).

El director de cine jalisciense competirá contra Paul Thomas Anderson por “Una batalla tras otra”, Ryan Coogler por “Pecadores”, Jafar Panahi por “Un simple accidente”, Joachim Trier por “Valor sentimental” y Chloé Zhao por “Hamnet”.

Su trabajo con “Frankenstein” también fue nominado en las siguientes categorías:

Mejor Película de Drama

Mejor Director – Guillermo del Toro

Mejor Actor en Película de Drama – Oscar Isaac

Mejor Actor de Reparto – Jacob Elordi

Mejor Banda Sonora Original – Alexandre Desplat

Diego Luna será otro de los representantes mexicanos nominados. El actor, quien encarnó a Cassian Andor en la serie “Andor”, perteneciente al universo de Star Wars, fue nominado en la categoría Mejor Actor en una Serie de Televisión Drama.

¿Cuándo serán los Globos de Oro 2026?

La edición 83 de los Globos de Oro está programada para celebrarse el domingo 11 de enero de 2026, consolidándose como uno de los eventos que inauguran la próxima temporada de premios.

La ceremonia se llevará a cabo a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México) y se estima que será transmitida a través de HBO Max.

