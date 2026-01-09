Lista completa de presentadores confirmados para los Globos de Oro 2026
Los Globos de Oro 2026 dieron a conocer la lista oficial de presentadores que participarán en la edición 83 de la gala, en la que ya se ha compartido la lista principal de nominados, destacando el dominio de “Una batalla tras otra”, “Valor sentimental” y “Pecadores”, respectivamente.
Los nominados dentro de las 28 categorías se reunirán en Los Ángeles a las 19:00 horas para descubrir si se llevarán una o más estatuillas a casa.
La comediante Nikki Glaser repetirá como conductora de los Globos de Oro, reconocimiento que se suma a su trayectoria en el stand-up, su participación en diversos roasts y su podcast.
La lista de las personalidades que acompañarán a Nikki Glaser como presentadores es la siguiente:
- Amanda Seyfried
- Ana de Armas
- Ayo Edebiri
- Charli XCX
- Chris Pine
- Colman Domingo
- Connor Storrie
- Dakota Fanning
- Dave Franco
- Diane Lane
- George Clooney
- Hailee Steinfeld
- Hudson Williams
- Jason Bateman
- Jennifer Garner
- Joe Keery
- Judd Apatow
- Julia Roberts
- Justin Hartley
- Kathryn Hahn
- Keegan-Michael Key
- Kevin Bacon
- Kevin Hart
- Kyra Sedgwick
- Lalisa Manobal
- Luke Grimes
- Macaulay Culkin
- Marlon Wayans
- Melissa McCarthy
- Mila Kunis
- Miley Cyrus
- Minnie Driver
- Orlando Bloom
- Pamela Anderson
- Priyanka Chopra Jonas
- Queen Latifah
- Regina Hall
- Sean Hayes
- Snoop Dogg
- Wanda Sykes
- Will Arnett
- Zoë Kravitz
Mexicanos nominados a los Globos de Oro 2026
Uno de los favoritos para obtener un Globo de Oro es Guillermo del Toro, quien se encuentra nominado en la categoría Mejor Director por su película “Frankenstein” (2025).
El director de cine jalisciense competirá contra Paul Thomas Anderson por “Una batalla tras otra”, Ryan Coogler por “Pecadores”, Jafar Panahi por “Un simple accidente”, Joachim Trier por “Valor sentimental” y Chloé Zhao por “Hamnet”.
Su trabajo con “Frankenstein” también fue nominado en las siguientes categorías:
- Mejor Película de Drama
- Mejor Director – Guillermo del Toro
- Mejor Actor en Película de Drama – Oscar Isaac
- Mejor Actor de Reparto – Jacob Elordi
- Mejor Banda Sonora Original – Alexandre Desplat
Diego Luna será otro de los representantes mexicanos nominados. El actor, quien encarnó a Cassian Andor en la serie “Andor”, perteneciente al universo de Star Wars, fue nominado en la categoría Mejor Actor en una Serie de Televisión Drama.
¿Cuándo serán los Globos de Oro 2026?
La edición 83 de los Globos de Oro está programada para celebrarse el domingo 11 de enero de 2026, consolidándose como uno de los eventos que inauguran la próxima temporada de premios.
La ceremonia se llevará a cabo a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México) y se estima que será transmitida a través de HBO Max.
