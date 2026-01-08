“Ya me queda”: Mariana Echeverría presume cuerpazo a meses de su segundo bebé

GENERANDO AUDIO...

Mariana Echeverría presumió su cuerpazo. Foto: Getty

La actriz Mariana Echeverría presumió su cuerpazo a unos meses de haber tenido a su segundo bebé, junto a su esposo Óscar Jiménez. A través de Instagram dejó ver parte de su vestuario destacando que ahora ya le queda la talla M.

A mediados de 2025, Mariana Echeverría dio a luz al segundo de sus hijos, ante lo cual su cuerpo sufrió el cambio que sucede naturalmente cuando se comienza una etapa de gestación.

Para septiembre del año pasado, agradeció ese momento de su vida: “Porque en cada marca, en cada curva y en cada cambio hay una historia de amor, fortaleza y milagro”, señaló.

La actriz agregó que no se trataba de ser la de antes, sino “honrar a la mujer que soy ahora: más fuerte, más sensible y profundamente agradecida con la vida”, pues el fruto de la vida lo vivió por segunda vez; agregó que pasó dos años de tratamiento hormonal y de todo lo que eso implicaba.

Mariana Echeverría inicia así el 2026

Mariana Echeverría presumió su cuerpazo y arrancó con toda la buena vida este 2026. La artista, que llegó a salir en “La Casa de los Famosos”, compartió Historias en Instagram donde se puso varias prendas y las modeló.

“Cállense y vean la falda, me la puse ahorita porque ya me queda, pero quería enseñárselas ya puesta, tiene una abertura muy sexy es en forma de lápiz, así lo contó la actriz con la prenda negra que traía.

Otro atuendo de Mariana Echeverría fue el de una camisa floral y de colores vivos, combinada con un short de la misma tonalidad, junto con unos zapatos amarillos para complementar el look.

Katilo Boutique fue el sitio elegido por la actriz, pues estuvo en sus instalaciones para probarse la ropa y destacar el precio.

Lo único que no reveló Mariana Echeverría fue el método que usó (si es que utilizó alguno) para bajar de peso. Ejercicio o dieta pueden ser hipótesis que la actriz quizá realizó.

¿Quién es Mariana Echeverría?

Es una actriz, comediante y conductora de televisión mexicana. Nació el 10 de junio de 1984 en la Ciudad de México (CDMX). Desde temprana edad, mostró un gran interés por el deporte, siendo jugadora de futbol femenil; además, obtuvo una cinta negra en Taekwondo.

Su pasión por las artes escénicas la llevó a estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, aunque también cursó la carrera de Publicidad en la Universidad Europea de Madrid.

Su carrera televisiva comenzó a despegar en 2005, cuando trabajó como modelo para diversas marcas. Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 2009, cuando se unió al programa de desafíos “Se Vale”, aunque ya tenía experiencia en papeles secundarios en algunas series.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento