GENERANDO AUDIO...

Trump no planea considerar a P. Diddy. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no contempla conceder un indulto presidencial al músico y empresario Sean “Diddy” Combs, quien fue condenado a cuatro años de prisión por crímenes relacionados con prostitución.

En una entrevista con The New York Times, publicada este jueves, el mandatario descartó la posibilidad de otorgar el perdón presidencial al fundador de Bad Boy Records, pese a que, según sus propias palabras, Combs le envió una carta solicitando el indulto.

Trump también aprovechó la conversación para negar que tenga previsto indultar a otras figuras públicas de alto perfil, entre ellas el presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro.

Condena de Sean “Diddy” Combs

El músico y empresario del entretenimiento, de 56 años, fue condenado en julio de 2025 por transportar personas entre estados para ejercer la prostitución, delito por el cual recibió una sentencia de cuatro años de prisión.

Durante el proceso judicial, un jurado lo absolvió de los cargos de tráfico sexual y extorsión, aunque fue encontrado culpable de los delitos relacionados con prostitución interestatal.

Trump descarta más indultos presidenciales

En la misma entrevista, el presidente estadounidense también descartó otorgar el perdón presidencial al magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried, condenado a 25 años de prisión, así como al exsenador demócrata Robert Menendez, quien cumple una sentencia de 11 años por aceptar sobornos.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de indultar a Derek Chauvin, el exagente de policía de Mineápolis condenado por el asesinato de George Floyd en 2020, Trump respondió de manera directa: “No me lo han pedido”. La muerte de Floyd desató protestas en todo Estados Unidos para exigir justicia racial.

Indultos otorgados por Trump en su segundo mandato

El día que asumió la presidencia por segunda vez, el 20 de enero de 2025, Trump indultó a más de mil 500 personas que habían sido condenadas o enfrentaban cargos por su participación en el asalto al Capitolio de Estados Unidos, ocurrido el 6 de enero de 2021.

Además, en noviembre pasado, el mandatario estadounidense otorgó el perdón presidencial al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado a 45 años de prisión por cargos de narcotráfico.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.