¡Está de vuelta! Primer vistazo de David Corenswet como Superman en la película de “Supergirl”

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El hombre de acero está de vuelta. Foto: Warner Bros

DC Studios sorprendió a sus fans al lanzar un nuevo adelanto de la próxima película de “Supergirl”, en el que destacó un inesperado cameo de David Corenswet como Superman.

Superman no será el único personaje cameo que aparecerá en la nueva cinta, pues el primer tráiler mostró a “Lobo”, el icónico cazarrecompensas intergaláctico al que le dará vida Jason Momoa.

Primer vistazo al Superman de David Corenswet en “Supergirl”

El clip, previo al tráiler completo que se estrenará mañana 31 de marzo, comienza una escena centrada en Krypto, el icónico perro de la familia kryptoniana, caminando dentro de una habitación desordenada, con botellas, ropa y objetos tirados por todas partes.

Tras unos segundos, se escucha la voz de David Corenswet como Clark Kent de fondo quien le deja un videomensaje a su prima: “Hola, soy yo, Clark… estoy preocupado porque te extrañamos”, dice el personaje, generando expectativa sobre su papel dentro de la historia. Finalmente, la escena cambia al traje de Supergirl y posteriormente a la heroína mientras sostiene un iPod.

En redes sociales, fans ya comenzaron a especular sobre el papel de Corenswet en la cinta, si se tratará sólo de un cameo o de una participación con mayor peso en la historia. Esto cobra relevancia porque el personaje de Lobo también aparecerá en la película, un antihéroe conocido por sus constantes enfrentamientos con Superman.

¿De qué tratará Supergirl: Woman of Tomorrow?

La próxima cinta de Warner “Supergirl: Woman of Tomorrow” adaptará el aclamado cómic de Tom King y Bilquis Evely, presentando una versión ruda y cósmica de Supergirl. En este Kara Zor-El lejos de la Tierra, recorre el espacio junto a Krypto en una historia que mezcla sci-fi, western espacial y drama.

La trama iniciaría cuando Kara conoce a Ruthye Marye Knoll, una joven alienígena que busca matar al criminal intergaláctico Krem por el asesinato de su padre. A partir de ahí, ambas emprenden un viaje por distintos planetas para cazarlo, enfrentándose a cazarrecompensas, sistemas corruptos y múltiples amenazas del espacio profundo.

¿Cuándo se estrena Supergirl: Woman of Tomorrow?

La película “Supergirl: Woman of Tomorrow”, protagonizada por Milly Alcock, se estrenará en México el próximo 25 de junio. Mientras que en Estados Unidos, el filme llegará un día después.

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