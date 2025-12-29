Los Tigres del Norte cantan corrido en “Los Simpson”: Alejandro González Iñárritu también llega a Springfield

GENERANDO AUDIO...

La participación de Los Tigres del Norte en “Los Simpson” | Foto: X (@TheSimpsons)

Los Tigres del Norte, banda mexicana de música norteña, interpretó “El Corrido de Pedro y Homero” en el más reciente episodio de la serie “Los Simpson“, en donde también aparecieron figuras como Alejandro González Iñárritu, director de “Amores Perros”, y Humberto Vélez, quien prestó su voz a Homero Simpson en español latino durante 15 años.

La participación de estas personalidades mexicanas sucedió en el capítulo 12 de la temporada 37 del show creado por Matt Groening, el cual recibe el nombre de “¡The Fall Guy-Yi-Yi!“, en donde Homero se vuelve el doble de riesgo del Hombre Abejorro.

Así sonó “El Corrido de Pedro y Homero” de los Tigres del Norte

Al término del más reciente episodio de “Los Simpson“, los créditos finales aparecieron entre imágenes del capítulo y “El Corrido de Pedro y Homero“, interpretado por Los Tigres del Norte.

“Se viste de abejorro Pedro pa’ salir frente a la cámara. Su dolor da risa a miles y le gana mucha fama, pero está débil el viejo, sus huesos suenan como matraca. Pedro contrató un doble con la cabeza de hierro y una panza bien grandota, un calvo de nombre Homero. Al reunirse se volvieron buenos amigos y compañeros”. Letra de “El Corrido de Pedro y Homero”

De esta forma, la agrupación conformada por la familia Hernández quedará inmortalizada en el universo de la familia Simpson junto a otros mexicanos como Guillermo del Toro.

Cabe destacar que la cuenta oficial de Los Simpson adelantó la participación de Los Tigres del Norte en la transmisión dominical, destacándola como “una banda legendaria”.

Usuarios celebraron la aparición de la banda norteña en el show: “Cuando la cultura popular se cruza con la cultura real. Los Tigres del Norte en The Simpsons no es casualidad”, escribió el usuario @JMLV51.

“Ídolos del pueblo. Esto es un sueño y en mi cumpleaños”, compartió @efraleaders88 a través de X (antes Twitter).

Humberto Vélez y Alejandro González Iñárritu en “Los Simpson”

“¡The Fall Guy-Yi-Yi!” no sólo fue el episodio número 802 en la historia del show de Matt Groening, sino que sirvió para rendir homenaje de distintas formas a la cultura mexicana.

Humberto Vélez, quien dio voz en español latino a Homero en las primeras 15 temporadas, apoyó a dar voz en inglés al Hombre Abejorro y también tuvo un breve cameo interpretándose a sí mismo con un breve diálogo:

“El dolor de este hombre me quita mis propias penas”. Diálogo de Humberto Vélez en “Los Simpson”

Asimismo, el cinesta mexicano Alejandro González Iñárritu también tuvo un breve cameo como él mismo en ¡The Fall Guy-Yi-Yi!“.

Guillermo del Toro ya había aparecido previamente en “Los Simpson“, por lo que Alfonso Cuarón es el único de los “Tres Amigos” en unirse al mundo amarillo.

Iñárritu se ha incorporado poco a poco a la cultura popular estadounidense, pues en 2026 lanzará “Digger”, la más reciente película protagonizada por Tom Cruise, a quien le dio su Oscar honorífico el pasado mes de noviembre.

¿Cuándo ver “¡The Fall Guy-Yi-Yi!” en México?

Los fans mexicanos de “Los Simpson” podrán ver “¡The Fall Guy-Yi-Yi!” junto con el resto de la temporada 37 a partir del 14 de enero en la plataforma de Disney+, según se puede ver en la propia aplicación.

A través de sus redes sociales, se dio a conocer la sinopsis del episodio: “Homero revitaliza la carrera de Bumblebee Man al convertirse en su doble secreto. ¿Cuánto puede aguantar un doble antes de que le duela?”.

Además de Los Tigres del Norte, Humberto Vélez y Alejandro González Iñárritu, otras celebridades aparecieron en dicho episodio, incluyendo a Johnny Knoxville, conocido por el show de “Jackass“.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento