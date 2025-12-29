No fue solo Bad Bunny; estos famosos han estado envueltos en polémicas por manipular reliquias históricas de México

GENERANDO AUDIO...

Bad Bunny y más artistas han demostrado así su amor por México. Foto| AFP

Bad Bunny se hizo viral en días recientes, y no por sus conciertos, sino porque se le vio tocando una pieza prehispánica en el Museo Nacional de Antropología; cuestión que volvió a abrir una conversación en redes sociales, ¿hasta dónde llega el privilegio de las celebridades cuando visitan el patrimonio cultural de México?

En los últimos años, varias figuras internacionales han sido señaladas por tener un acercamiento demasiado íntimo con reliquias históricas, provocando indignación, debates y respuestas oficiales de las autoridades culturales.

Bad Bunny, Madona y Mr. Beast han protagonizado escándalos por reliquías en México

Tras concluir su residencia de conciertos en la Ciudad de México, Bad Bunny agradeció al país compartiendo imágenes de los sitios que visitó. Entre fotos de lucha libre y la Casa de Frida Kahlo, una imagen destacó por encima de todas, el cantante apareció tocando una estela prehispánica dentro del Museo Nacional de Antropología.

La fotografía generó críticas inmediatas, no solo hacia el artista, sino hacia las instituciones encargadas de proteger estos bienes. Ante la polémica, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aclaró que no otorgó ningún permiso para que el cantante manipulara la pieza y confirmó que se le hizo un llamado de atención. El episodio reavivó la discusión sobre el respeto al patrimonio nacional, incluso cuando se trata de figuras mundialmente famosas.

Madonna y la controversia con objetos de Frida Kahlo

Otro caso que causó revuelo fue el de Madonna, quien durante su gira The Celebration Tour visitó la Casa Azul en Coyoacán. La cantante afirmó en redes sociales que pudo probarse chales y joyas de Frida Kahlo, además de leer cartas y diarios personales.

Sus declaraciones encendieron alarmas entre historiadores, ya que las normas museísticas prohíben el uso de prendas antiguas por su fragilidad. Tras la polémica, el Museo Frida Kahlo aclaró que los objetos mostrados por Madonna no pertenecían a la colección oficial, sino a una residencia privada, desactivando parcialmente la controversia.

MrBeast y las ruinas mayas: permisos, polémica y demanda

MrBeast publicó en mayo, un video grabado en zonas arqueológicas como Calakmul y Chichén Itzá, donde aparentaba explorar áreas restringidas e incluso pasar la noche en templos mayas. El video provocó indignación nacional.

El INAH confirmó que existían permisos oficiales, pero aclaró que muchas escenas fueron teatralizadas en postproducción. Sin embargo, el conflicto escaló cuando se detectó uso comercial no autorizado, ya que las imágenes sirvieron para promocionar marcas del youtuber. Esto derivó en un proceso administrativo y una demanda.

