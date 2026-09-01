Los Claxons llevan su tour “Cantando + Contando” al Teatro Esperanza Iris en CDMX

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La agrupación se presentará en el Teatro Esperanza Iris. Foto: Oscar Gómez Cruz

Los Claxons, banda de rock pop originaria de Monterrey, Nuevo León, volverá a la Ciudad de México (CDMX) para ofrecer un concierto acústico en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el próximo 25 de septiembre.

La presentación forma parte de la gira “Cantando + Contando”, un concepto con el que la agrupación busca acercarse a sus seguidores a través de un formato más íntimo y que ya ha recorrido distintas ciudades del país.

Previo a este concierto en la capital, que tendrá cupo limitado, Unotv.com platicó con Sánchez, “Cholo” y Pablo, integrantes de Los Claxons, quienes adelantaron algunos detalles de un show que, aseguran, será muy especial.

Un concierto para volver a la raíz de las canciones

Después de más de dos décadas de carrera, Los Claxons han recorrido escenarios de todo tipo, desde festivales multitudinarios como el Vive Latino y Tecate Pa’l Norte hasta el Auditorio Nacional.

Sin embargo, con el tour “Cantando + Contando” decidieron bajar la escala, acercarse al público y recuperar una parte de la experiencia que existe detrás de cada canción.

Mauricio Sánchez, voz y guitarrista del grupo, explicó que la gira nació de las ganas de volver a ciudades que habían dejado de visitar durante algunos años y encontrar un formato que les permitiera presentarse en espacios más pequeños.

“El nombre salió porque lo tenía este apartado para un podcast que íbamos a hacer Nacho (vocalista de la banda). (…) Lo tenía ahí en el Instagram ‘Cantando y Contando’ y le dije al Nacho, ‘Pues hay que usar ese, está padre para el show’, y le gustó la idea”, reveló el músico.

Por su parte, Édgar Lozano, mejor conocido como “Cholo”, destacó que se trata de un concepto totalmente diferente con el que la gente regresa a casa con una nueva experiencia.

“Es un concierto muy, muy íntimo, muy platicado, con historias de lo que hablan las canciones, cómo salieron, todo eso”, contó el también guitarrista de Los Claxons.

Una de las anécdotas favoritas es la que suelen contar antes del tema “Camino a encontrarte”. Pablo González Sarre, bajista de la agrupación, prefirió no revelar más detalles para no arruinar la sorpresa, aunque sí dejó claro entre risas que esa historia forma parte de los momentos que el público podrá conocer durante el concierto.

Del “mar de gente” al silencio de un teatro

La banda sabe lo que significa tocar frente a miles de personas. En un festival basta mirar hacia el público para encontrarse con un verdadero “mar de gente”. Pero un teatro propone otra relación.

“Nos hace disfrutar las canciones de una manera distinta y a la gente le acerca las canciones, como las ‘desnuda’, digamos, a que realmente sientan y palpen bien de qué trata la canción, cómo es y que les llegue más directo”, destacó Sánchez.

Por eso, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, uno de los venues más icónicos de CDMX, representa mucho más que una nueva fecha en la agenda de la agrupación.

Los Claxons ya lo habían visitado como espectadores y, desde entonces, imaginaron la posibilidad de llevar ahí uno de sus propios conciertos.

Recuerdan especialmente una presentación de Feist y otra de Miguel Inzunza. En esta última incluso tuvieron la oportunidad de cantar y tocar junto al músico.

Aquellas experiencias les dejaron una idea rondando, algún día querían presentarse ahí.

El concierto de Los Claxons en CDMX será especial

Aunque la agrupación reconoció que cada una de las presentaciones del tour “Cantando + Contando” significa mucho para ellos, nos adelantaron que el concierto en la Ciudad de México será especial.

Además de que será grabado en video y audio, también contará con algunas sorpresas.

“Puede también que haya algunos invitados que no podemos decir. Entonces, obviamente siempre el venir a tocar a la Ciudad de México es algo especial para nosotros. La Ciudad de México tiene una magia”. Édgar “Cholo” Lozano, guitarrista

Los Claxons y más de dos décadas de carrera musical

Hablar con Los Claxons también significa mirar hacia atrás. La banda suma alrededor de 21 años de trayectoria y, desde esa perspectiva, les preguntamos qué les dirían a sus versiones más jóvenes al inicio de su carrera.

Para “Cholo”, el mensaje sería sencillo: seguir adelante. “Les diría que estamos por buen camino, que todo va a estar bien”, señaló, aunque reconoció que el futuro no terminó siendo exactamente como lo imaginaban entonces. Al final, consideró que la realidad incluso superó aquellas expectativas.

En cambio, Pablo puso énfasis en no olvidar de dónde viene la banda y las canciones.

“Que no se olviden de esto, de la raíz de la canción, que por más shows grandes y con producciones, también está bien volver de repente a la raíz”, resaltó.

¿Qué viene en el futuro para Los Claxons?

“Cantando + Contando”, tour que contempla más fechas en lo que resta del año, no significa que la agrupación haya puesto en pausa el resto de sus proyectos.

Con un nuevo disco en el horizonte, la promoción de “Mismo equipo”, su nuevo sencillo, y un show en la Arena Monterrey el 14 de noviembre, Los Claxons no dejan de trabajar, por lo que viene mucha música en su futuro.

Sin embargo, contemplando su próxima presentación en CDMX, el grupo reiteró su invitación para una noche muy especial.

“Los invitamos, si quieren que su vida dé un giro de felicidad, vayan a nuestro concierto el 25 de septiembre. Va a estar increíble, habrá una interacción excelente entre música, nosotros y ustedes”, prometió Sánchez.

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