¿Quién es Andrew Lloyd Webber? El creador de grandes musicales que estará en México Siglo XXI 2026

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El creador de grandes musicales estará en México Siglo XXI 2026. Foto: Especial

Andrew Lloyd Webber será uno de los invitados internacionales de México Siglo XXI 2026, el encuentro anual organizado por Fundación Telmex-Telcel que reúne a miles de jóvenes becarios con personalidades de la cultura, la ciencia, el deporte, los negocios y el entretenimiento. En esta edición, el evento se realizará el viernes 4 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

El compositor y productor británico llegará a México como una de las figuras más importantes del teatro musical a nivel mundial.

¿Quién es Andrew Lloyd Webber?

Andrew Lloyd Webber nació el 22 de marzo de 1948 en Londres, Inglaterra, y desde pequeño estuvo relacionado con la música, ya que es hijo del compositor William Lloyd Webber y de la pianista Jean Hermione Johnstone.

Su carrera comenzó a tomar fuerza durante la década de 1960, cuando inició su colaboración con el letrista Tim Rice, juntos crearon “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat” y posteriormente “Jesucristo Superestrella”, musical que ayudó a transformar el teatro musical y que se convirtió en uno de sus primeros grandes éxitos.

A lo largo de su trayectoria, Lloyd Webber creó algunas de las obras más reconocidas del teatro musical contemporáneo. Entre ellas destacan “Evita”, “Cats”, “El fantasma de la ópera”, “Sunset Boulevard”, “Starlight Express” y “School of Rock”.

“El fantasma de la ópera” es una de sus obras más exitosas, desde su estreno en 1986, el musical ha sido visto por más de 160 millones de personas en 217 ciudades, 52 territorios y 23 idiomas.

Su trabajo también tiene una importante presencia fuera de los escenarios, Lloyd Webber vendió más de 300 millones de discos a nivel mundial y sus composiciones han sido interpretadas por artistas como Barbra Streisand, Taylor Swift, Lana Del Rey y Beyoncé.

Además de su trayectoria como compositor, es productor y propietario de varios teatros en Londres, entre ellos el London Palladium y el Theatre Royal Drury Lane.

También impulsa la educación musical a través de la Andrew Lloyd Webber Foundation, que ofrece becas para estudiantes de artes escénicas y apoya diferentes proyectos de formación musical.

Su carrera ha sido reconocida con algunos de los premios más importantes de la industria. Es uno de los artistas que cuentan con un EGOT, es decir, que han recibido un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony.

En 1992 fue nombrado caballero por la Corona británica y en 2024 recibió una de las máximas distinciones civiles del Reino Unido al ser nombrado Knight Companion de la Orden de la Jarretera.

En años recientes, Lloyd Webber también ha continuado trabajando en nuevas producciones y proyectos relacionados con sus obras. En 2026, por ejemplo, “Cats: The Jellicle Ball”, una nueva versión de “Cats”, ganó tres premios Tony en Broadway.

¿Qué es México Siglo XXI?

México Siglo XXI es el encuentro anual de Fundación Telmex-Telcel que reúne a sus becarios con figuras nacionales e internacionales de ámbitos como el deporte, la tecnología, los negocios, la política, la ciencia, el entretenimiento y la cultura.

El evento se realiza desde 2002 y reúne alrededor de 10 mil jóvenes becarios en el Auditorio Nacional. Durante la jornada, los asistentes tienen la oportunidad de escuchar conferencias y conocer las experiencias de personalidades de talla internacional.

A lo largo de sus distintas ediciones han participado figuras como Anthony Hopkins, Serena Williams, Tom Brady, Kevin Costner, Bradley Cooper y Bill Clinton, entre muchas otras personalidades.

Para la edición 2026, además de Andrew Lloyd Webber, ya fueron anunciadas figuras como Justin Trudeau, Charlize Theron, Guillermo “Memo” Ochoa, Rafael Márquez y Javier Aguirre.

La edición México Siglo XXI 2026 se realizará el viernes 4 de septiembre en la Ciudad de México, donde los invitados compartirán sus experiencias y conocimientos con los jóvenes becarios.

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