Ángeles Mastretta llega a la presentación de la serie “Mal de Amores”, destaca labor de su hija

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“Mal de Amores” es una adaptación del libro de Ángeles Mastreta. Foto: David Rubí

En la Hacienda de los Morales, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, se realizó la premier de la serie “Mal de Amores”, una adaptación del libro de Ángeles Mastretta que es considerado uno de los libros más importantes de la literatura mexicana.

Ahí apareció la escritora para acompañar al elenco y, por supuesto, a su hija Catalina Aguilar Mastretta, quien se encargó de hacer la adaptación para Netflix y le agradeció lo generosa que fue con el texto y, sobre todo, haber formado una familia en torno a un libro tan representativo y vigente para las mujeres, y no solo para ellas, sino para toda la sociedad mexicana.

Vivir Quintana, Catalina Aguilar Mastretta y Renata Vaca. Foto: David Rubí

A su paso por la alfombra roja, la directora de la serie, que estrena el próximo 2 de septiembre, dijo que su madre estuvo al tanto del proceso de producción y siempre tuvo una visión más de madre que de autora para los avances que conoció.

Al mismo tiempo, destacó la importancia de adaptar textos mexicanos que forman parte de la cultura y que han definido el rumbo de generaciones. Catalina Aguilar Mastretta se mostró feliz con el resultado de los capítulos que se filmaron en Puebla y de los que espera conecten profundamente con la audiencia de casi 200 países que podrán disfrutarlos.

Ángeles Mastretta. Foto: David Rubí

Por su parte, el actor Humberto Zurita, que encarna al Doctor Cuenca, celebró que se cuenten historias que empoderan a la mujer, pero sobre todo a aquellas que buscan romper estigmas.

En entrevista con Unotv.com, recordó que él estuvo involucrado en un proyecto para adaptar otra novela de Mastretta, en este caso “Arráncame la vida”, que terminó siendo una película y ahora agradece la oportunidad de tener una serie con este nivel de producción y de guion, pues la historia de Emilia, la protagonista, sigue vigente en el México actual.

Juan Pablo Fuentes, Renata Vaca e Iván Amozorrutia. Foto: David Rubí

Los protagonistas de este drama son Iván Amozorrutia, Renata Vaca y Juan Pablo Fuentes, quienes celebraron la presencia de la escritora de “Mal de Amores” en el evento y recordaron que la cercanía con la producción de la escritora los ayudó a darle el rumbo necesario al texto, el cual, bajo la dirección de Catalina Aguilar Mastretta, les significa una gran pieza que el público no se debe perder.

En tanto, Amozorrutia reveló que lleva un mes de casado, por lo que esta serie es la culminación de una etapa muy importante en su vida personal.

Cassandra Ciangherotti, Miguel Rodarte, Renata Vaca y Diana Bovio. Foto: David Rubí

Cassandra Ciangherotti, Miguel Rodarte, Alejandro Puente y Diana Bovio, que también forman parte principal del elenco, destacaron su felicidad al formar parte de un proyecto de este tipo y celebran que sus personajes tuvieran mucho que ver con ellos, pero, sobre todo, haber sido convocados, pues consideran que la serie “Mal de Amores” será un hito para todos los actores y el público mexicano deseosos de contenidos de calidad y con valores en una producción de este tamaño.

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