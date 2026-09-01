¿Quién es Charlize Theron? La actriz que estará en México Siglo XXI 2026

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Charlize Theron estará en México Siglo XXI. Foto: Especial

Charlize Theron es una de las protagonistas de México Siglo XXI 2026, encuentro anual organizado por Fundación Telmex-Telcel donde se reúne a miles de jóvenes becarios con personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte. En esta edición, el evento se realizará el viernes 4 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La actriz originaria de Sudáfrica llegará a México para hablar sobre su historia y la resiliencia que la consolidaron como uno de los iconos del séptimo arte contemporáneo.

¿Quién es Charlize Theron?

Charlize Theron es originaria de Benoni, Sudáfrica, actualmente consolidada como una de las actrices más reconocidas de la industria.

Su biografía en el portal Fnac, describe su trayectoria donde incluso se ha consagrado con el Oscar a Mejor Actriz por la película “Monster“.

Vivió su infancia de manera complicada, pues se enfrentó a vivir con los efectos de la ictericia y, según ha contado la propia actriz, los antibióticos que recibió durante esa etapa provocaron que no tuviera dentadura hasta los 11 años.

Por su parte, su padre agredía a su madre, Gerda Maritz, llegando incluso a amenazarla con terminar con la vida de ambas. Tras un altercado, la mamá de la actriz disparó y asesinó al hombre, siendo considerada la acción como defensa propia y sin que fuera acusada.

Charlize Theron dando su mensaje de paz.

La madre de Charlize la envió a estudiar a la National School of the Arts en Johannesburgo y, posteriormente, la joven ganaría un concurso que le otorgó un contrato como modelo en Milán, para después viajar a Nueva York y matricularse en la compañía de danza Joffrey Ballet School.

Una lesión de rodilla truncó su sueño de convertirse en bailarina, pero su madre la impulsó a probar suerte como actriz. Inició con papeles pequeños que le consiguió el representante que la descubrió, John Crosby.

Poco a poco comenzó a consolidarse hasta que llegaría uno de sus primeros papeles importantes, acompañada de Keanu Reeves y Al Pacino, en “El abogado del diablo” (1997).

Pero el reconocimiento global llegó cuando protagonizó “Monster”, la adaptación cinematográfica de la historia de la asesina en serie, Aileen Wuornos.

¿Qué es México Siglo XXI?

México Siglo XXI es el encuentro anual de Fundación Telmex-Telcel que reúne a sus becarios con figuras nacionales e internacionales de ámbitos como el deporte, la tecnología, los negocios, la política, la ciencia, el entretenimiento y la cultura.

El evento se realiza desde 2002 y tradicionalmente reúne alrededor de 10 mil jóvenes becarios en el Auditorio Nacional. Durante la jornada, los asistentes tienen la oportunidad de escuchar conferencias y conocer las experiencias de personalidades que comparten sus conocimientos y aprendizajes.

A lo largo de sus distintas ediciones han participado figuras como Anthony Hopkins, Serena Williams, Tom Brady, Kevin Costner, Bradley Cooper, Bill Clinton y Carlos Slim Domit, entre muchas otras personalidades.

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