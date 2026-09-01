The Warning hará vibrar el medio tiempo de la NFL en el juego entre Vikings y 49ers en CDMX

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El partido está programado para el 22 de noviembre. Foto: AFP | Archivo

The Warning, trío de rock originario de Monterrey, Nuevo León, e integrado por las hermanas Daniela “Dany”, Paulina “Pau” y Alejandra “Ale” Villarreal, encabezará el show de medio tiempo del partido entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers en la Ciudad de México (CDMX) el próximo 22 de noviembre en el Estadio Banorte.

La NFL dio a conocer la noticia este lunes a través de un comunicado, donde destacó la trayectoria de la agrupación mexicana, que ha construido una base de fans global gracias a sus explosivas presentaciones en vivo, sus lanzamientos y sus constantes giras.

“Actuar en el espectáculo del medio tiempo durante un partido internacional de domingo por la noche es un privilegio increíble, y estamos ansiosas por mostrarles a los aficionados lo que México y su gente tienen para ofrecer. Será una noche inolvidable: haremos lo que mejor sabemos hacer y elevaremos la emoción del partido. ¡Están avisados!”, declaró la banda.

Por su parte, Tim Tubito, director senior de presentación global de juegos, música y entretenimiento de la NFL, destacó que la CDMX tiene una gran pasión por el futbol americano y la música, por lo que The Warning aporta la energía y conexión local que buscan en este tipo de espectáculos.

“Como una de las bandas de rock más emocionantes de México, son la opción perfecta para subir al escenario del estadio y ofrecer un espectáculo de medio tiempo hecho a medida para esta ciudad, brindando a los fanáticos un momento inolvidable el día del partido”, resaltó.

The Warning: de Monterrey para el mundo

Desde su formación en 2013, la banda ha construido su identidad a partir de una combinación poco común, tres hermanas que crecieron juntas con la música y convirtieron esa complicidad en una carrera que las ha llevado a escenarios de distintos países.

Daniela “Dany” Villarreal, en la guitarra y voz principal; Paulina “Pau”, en la batería y voces; y Alejandra “Ale”, en el bajo y coros, comenzaron con lanzamientos independientes que les permitieron desarrollar su propio sonido.

Las hermanas han llevado su propuesta más allá de México. Su música combina la contundencia del hard rock con elementos del rock alternativo y melodías que conectan con públicos de diferentes países, mientras que su energía en vivo se convirtió en una de sus principales cartas de presentación.

Su crecimiento también las llevó a compartir escenarios con grandes figuras de la música y a presentarse en los MTV Video Music Awards de 2023. Además, trascendieron el ámbito musical con apariciones en publicaciones como Vanity Fair, People, Cosmopolitan y Glamour, así como con su participación en “The Blacklist”, donde interpretaron “Enter Sandman” de Metallica.

Con cinco álbumes en su discografía, The Warning acumula más de 785 millones de reproducciones en plataformas digitales y una nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción de Rock en 2024.

“Everything’s Falling”, su disco más reciente, lanzado el pasado 28 de agosto, incluye el sencillo “Kerosene”, que hizo historia al alcanzar el número 1 en la lista “Mainstream Rock Airplay” de Billboard.

Con este logro, el trío se convirtió en la primera banda mexicana y la primera agrupación compuesta exclusivamente por mujeres en llegar a la cima de esta lista.

The Warning se une a los Jonas Brothers, Ayra Starr, Pedro Sampaio y Ricky Martin, entre otros artistas que se presentarán en los distintos partidos de la NFL alrededor del mundo durante la próxima temporada.

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