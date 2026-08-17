Los últimos y conmovedores mensajes que dejó Hayden Panettiere

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Panettiere se encontraba en un “nuevo comienzo” Foto: AFP

La actriz Hayden Panettiere compartió una serie de mensajes inspiradores durante una de sus últimas entrevistas públicas, semanas antes de que se confirmara su muerte a los 36 años.

“Son más fuertes de lo que creen. Y todo va a salir bien”, fue uno de los mensajes que la intérprete de “Heroes”, “Scream 6” y “Malcolm in the Middle”, dejó.

“Son más fuertes de lo que creen”

En los meses previos a su fallecimiento, la actriz retomó los reflectores para promocionar sus memorias “This Is Me: A Reckoning”, en las que habló de algunas de las experiencias más difíciles de su vida, entre ellas sus problemas con el alcohol, la depresión y relaciones abusivas.

Panettiere aprovechó estas últimas apariciones para compartir parte de su historia y enviar mensajes de fortaleza a otras personas que atravesaban momentos complicados.

En una de sus últimas entrevistas, para la revista de crianza “Momé”, Hayden Panettiere contó su experiencia sobre la maternidad y las dificultades que enfrentó después del nacimiento de su hija Kaya, de 11 años. La actriz recordó que el parto puso en riesgo su vida y también habló de la depresión posparto que experimentó posteriormente.

“Siempre he podido darle prioridad a ella, sin importar cómo me haya sentido o qué haya vivido… algún día comprenda mi historia y por qué no pude estar con ella todo el tiempo”. Hayden Panettiere, actriz

Al hablar de cómo se encontraba en ese momento, la actriz aseguró que estaba dando lo mejor. Antes de terminar la entrevista, dirigió un mensaje a otras madres que pudieran estar pasando por situaciones difíciles.

“Son más fuertes de lo que creen. Y todo va a salir bien”. Hayden Panettiere, actriz

“Espero poder dejar el mundo en un lugar mejor”: uno de los mensajes de Hayden Panettiere

Otro de los mensajes que dejó Panettiere ocurrió el 26 de mayo de 2026, durante una firma de libros y una mesa redonda en el Harmony Gold Theater de Los Ángeles.

El encuentro formó parte de la promoción de sus memorias, pero también se convirtió en un espacio para que la actriz hablara sobre el impacto que había tenido compartir públicamente sus experiencias.

Panettiere recordó que algunas personas se habían acercado para agradecerle que hablara sobre su salud mental.

Según contó, algunas de ellas le dijeron que escucharla hablar sobre sus propias dificultades les había dado el valor para ser honestas sobre lo que estaban viviendo y buscar ayuda.

La actriz explicó que escuchar esas historias la hizo pensar que valía la pena haber hablado públicamente de sus experiencias. “Espero poder dejar el mundo en un lugar mejor de como lo encontré”.

Cabe destacar que tras varios años fuera de los reflectores, su regreso a la actuación ocurrió en 2023 con “Scream 6”. Después participó en “Amber Alert”, “A Breed Apart” y “Sleepwalker”, esta última estrenada en enero de 2026; la actriz decía que estaba en un “nuevo comienzo”.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere, actriz de series como “Malcom el de en medio” y Héroes, murió el domingo en su casa de Carolina del Sur, según reveló una llamada al 911, a la que tuvo acceso el medio estadounidense TMZ.

En el audio de la central de emergencias se escucha a los servicios de emergencia corriendo al lugar para practicarle reanimación cardiopulmonar a Hayden.

Fotografías del mismo medio muestran cómo los bomberos y la oficina forense acudieron rápidamente al lugar de los hechos.

Hasta el momento, se desconoce quién realizó la llamada al 911. Sin embargo, la policía del condado de Greenville afirmó que no había indicios de que se tratara de un crimen.

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