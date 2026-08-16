Conoce al verdadero “Rey León”; colocan cámaras a un cachorro durante 4 años

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National Geographic grabó a Kio, un león real de Kenia, en África, por cuatro años, desde que era un cachorro hasta su etapa adulta.

La grabación de este verdadero “Rey León” forma parte de “LION“, una docuserie de cuatro episodios que se estrenará el 19 de agosto en Disney.

Kio protagoniza “LION”, un verdadero “Rey León”

Durante cuatro años, las cámaras siguieron a Kio y a su manada en Maasai Mara, una de las regiones naturales más conocidas de Kenia.

National Geographic aseguró que se trata de la primera producción de historia natural que documenta el recorrido completo de un león desde que es un cachorro vulnerable hasta convertirse en un ejemplar adulto.

El equipo, integrado también por cineastas kenianos, acumuló casi mil 400 días de filmación repartidos en 52 rodajes. Según National Geographic “lo que Kio soporta y en lo que finalmente se convierte es extraordinario”.

¿De qué trata LION y qué veremos de Kio?

“LION” mostrará los primeros pasos de Kio fuera de la seguridad de su grupo, pero también los retos que enfrenta conforme crece en la sabana africana.

La narración está a cargo de O.J. Lynch, quien interpretó a Mufasa en la producción teatral de “The Lion King”.

La serie es una historia sobre familia, esperanza y valor, pero construida con imágenes reales de los leones de Maasai Mara.

Hans Zimmer pone música a la historia del león Kio

Otro de los elementos destacados de “LION” es su música. Hans Zimmer, ganador del Premio Oscar y compositor de la banda sonora de “The Lion King”, encabeza el trabajo musical junto con Niccolò Pacella y George Hutson Warren, de Bleeding Fingers Music Group.

La producción utilizó sonidos grabados directamente en Maasai Mara, además de voces de artistas locales, instrumentos y hasta rugidos de leones. También participan integrantes del Nairobi Chamber Chorus. El soundtrack original de la serie será lanzado por Hollywood Records el 21 de agosto de 2026.

¿Cuándo se estrena LION en National Geographic y Disney+?

LION se estrenará el miércoles 19 de agosto de 2026 en National Geographic. Los cuatro episodios estarán disponibles en streaming al día siguiente, 20 de agosto, a través de Disney+ y Hulu, según la información oficial presentada por Disney y National Geographic.

La producción corre a cargo de BBC Studios Natural History Unit para National Geographic.

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