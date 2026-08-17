Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Hayden Panettiere, actriz de “Malcolm”: hubo una llamada al 911

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Hayden Panettiere. Foto: AFP

Hayden Panettiere, actriz de series como “Malcom el de en medio” y Héroes, murió el domingo en su casa de Carolina del Sur, según reveló una llamada al 911, a la que tuvo acceso el medio estadounidense TMZ.

En el audio de la central de emergencias se escucha a los servicios de emergencia corriendo al lugar para practicarle reanimación cardiopulmonar a Hayden.

Fotografías del mismo medio muestran cómo los bomberos y la oficina forense acudieron rápidamente al lugar de los hechos.

Hasta el momento, se desconoce quién realizó la llamada al 911. Sin embargo, la policía del condado de Greenville afirmó que no había indicios de que se tratara de un crimen.

El forense realizará este lunes una autopsia para determinar la causa de la actriz de 36 años.

Las últimas entrevistas de Hayden Panettiere

En mayo, la actriz reveló en el podcast “On Purpose” de Jay Shetty que anhelaba un nuevo comienzo y confesó que sentía que finalmente se había librado de la oscuridad y la negatividad que la habían perseguido durante años.

En otra entrevista para la revista para padres Momé, en julio de este año, Hayden compartió que tras el nacimiento de su hija Kaya en 2014 sufrió una depresión posparto que la llevó a recurrir al alcohol para sobrellevar el vacío y que con el tiempo desarrolló una dependencia.

Posteriormente, cedió la custodia de Kaya a su padre, el excampeón mundial de boxeo de peso pesado Wladimir Klitschko, quien vivía en otro país. Años después, Panettiere describió esa decisión como una de las más difíciles de su vida.

“Estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida… Sabía que necesitaba priorizarla para poder obtener la ayuda que necesitaba y ser la madre que ella necesitaba”.

A pesar de la distancia, Hayden dijo que seguían siendo muy unidas y añadió: “Quiero mucho a mi hija y estoy muy orgullosa de la joven en la que se está convirtiendo”.

¿Quién era Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere fue una actriz y cantante estadounidense nacida el 21 de agosto de 1989 en Nueva York.

A finales de los años noventa comenzó a trabajar también en cine y doblaje. Prestó su voz a Dot en “A Bug’s Life”, la película de Pixar de 1998, y participó en el álbum infantil “A Bug’s Life Read-Along”. Ese trabajo le valió en 2000 una nominación al Grammy en la categoría de álbum hablado para niños, según el registro oficial de los Grammy Awards.

Después prestó su voz a Suri en “Dinosaur” y apareció como Sheryl Yoast en “Remember the Titans”, de 2000, la película protagonizada por Denzel Washington.

Su presencia en televisión continuó con producciones como “Ally McBeal“ y “Law & Order: Special Victims Unit y Touched by an Angel“.

Hayden Panettiere en “Malcolm in the Middle”

Antes de convertirse en una estrella internacional, Panettiere apareció en “Malcolm in the Middle” como Jessica, una adolescente que entra en la vida de Malcolm y Reese.

Su primera aparición ocurrió en el episodio “Stereo Store”, de la cuarta temporada, cuando el personaje es contratado como niñera.

“Heroes”, el papel que la convirtió en estrella

El verdadero salto internacional llegó en 2006, cuando fue elegida para interpretar a Claire Bennet en “Heroes”, la serie de NBC sobre personas que descubren que poseen habilidades extraordinarias.

Hayden Panettiere daba vida a una animadora que tenía la capacidad de regenerarse después de sufrir heridas.

Su personaje en “Scream”

Panettiere también interpretó a Kirby Reed en “Scream 4″, estrenada en 2011 y dirigida por Wes Craven.

El personaje terminó convirtiéndose en uno de los favoritos de los seguidores de la saga.