Lucero regresa al Auditorio Nacional con un espectáculo lleno de nostalgia

Lucero regresará al Auditorio Nacional. Foto: Alberto Estrada

La cantante Lucero regresará al Auditorio Nacional el próximo 27 de marzo, con un espectáculo lleno de nostalgia, donde promete una “experiencia” y recorrido musical de varias décadas en dicha presentación.

“Siempre contigo” es el nombre de este show donde recordará muchos momentos, historias y canciones que ha acumulado a lo largo de 46 años de carrera.

“Llevamos 46 años juntos y es un show, un viaje a través de la música, recordando literalmente desde que era una niña”. Lucero

Lucero en el Auditorio Nacional

Lucero dijo que fue difícil hacer el repertorio para su nuevo espectáculo en el Auditorio Nacional, porque son varios años de carrera, pero adelantó que estarán las canciones de siempre, las baladas, la música pop y el mariachi.

“Es refrescar todo este repertorio de tantos años, incluir canciones que hace muchos años no cantaba, cosas que le gustan al público escuchar nuevamente y nuevas versiones”. Lucero

Lucero definió su concierto como toda una “experiencia”, pues será más que escuchar canciones.

Lucero a través de los años

Ahora que Lucero regresará al Auditorio Nacional, habló sobre el título de su show “Siempre contigo”, y aseguró que refleja esa confianza que siempre ha tenido con su público a través de los años y agradeció a sus fans.

“Nadie se imagina los alcances de los lucerinos, de las lucerinas que son entusiastas, energéticas, que me cuidan, me defienden, me acompañan y la pasamos muy bien”. Lucero

A lo largo de su carrera, Lucero ha tenido buenos y malos momentos, señalando que es optimista de la vida y que siempre trata de encontrar la mejor parte. También aseguró que el motor que la mueve para estar aquí y permanecer muchos años es la retroalimentación del público, el cariño de la gente y sus propios logros.

“Me siento muy orgullosa y satisfecha de todo lo que he podido ir logrando a lo largo de todo este tiempo”, aunque a veces dijo que no es fácil encontrar la motivación, se siente afortunada de estar rodeada de un equipo de personas que “también son mi familia”. Lucero

La cantante hizo finalmente una especial mención a su mamá, a quien definió como un pilar “muy importante en mi carrera y de mi vida”.

