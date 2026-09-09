Lucero y Mijares encabezan festejos del 15 de septiembre en Cancún
El Ayuntamiento de Benito Juárez, en Quintana Roo, dio a conocer los horarios de las actividades para celebrar las Fiestas Patrias en Cancún, el próximo 15 de septiembre. Como acto principal se contará con un concierto gratuito de Lucero y Mijares.
Horarios de las Fiestas Patrias en Cancún
- 19:30 – Conducción: Los Compadres Alex Yañez y Chucho Robles
- 19:40 – Show Evolution Ilusión y Magia
- 20:25 – Trío Jarocho Buena Estampa
- 20:45 – Compañía municipal de folclore
- 21:00 – Mariachi Vino Tinto
- 21:10 – Voz de Marcela Anzures
- 21:30 – Compañía municipal de folclore
- 21:45 – Voz de Erick Palma
- 22:15 – Compañía municipal de Folclore
- 22:30 – Orquesta Municipal
- 22:50 – Acto protocolario del Grito de Independencia
- 23:15 – Espectáculo sonoro de 200 drones
- 23:35 – Concierto estelar: Lucero y Mijares
¿Cuándo y dónde serán las Fiestas Patrias en Cancún?
Los festejos de las Fiestas Patrias en Cancún se realizarán el próximo 15 de septiembre en la Plaza de la Reforma del Palacio Municipal. El acceso al público será completamente gratuito.
El municipio de Benito Juárez informó que el próximo 15 de septiembre se desplegará un operativo de seguridad en las inmediaciones del recinto. A los asistentes se les recuerda que queda prohibida la venta de alcohol durante el evento, para lograr un festejo seguro y ordenado para todas las familias asistentes.
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