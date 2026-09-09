Lucero y Mijares encabezan festejos del 15 de septiembre en Cancún

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Lucero y Mijares se presentarán en Cancún. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Ayuntamiento de Benito Juárez, en Quintana Roo, dio a conocer los horarios de las actividades para celebrar las Fiestas Patrias en Cancún, el próximo 15 de septiembre. Como acto principal se contará con un concierto gratuito de Lucero y Mijares.

Horarios de las Fiestas Patrias en Cancún

19:30 – Conducción: Los Compadres Alex Yañez y Chucho Robles

– Conducción: Los Compadres Alex Yañez y Chucho Robles 19:40 – Show Evolution Ilusión y Magia

– Show Evolution Ilusión y Magia 20:25 – Trío Jarocho Buena Estampa

– Trío Jarocho Buena Estampa 20:45 – Compañía municipal de folclore

– Compañía municipal de folclore 21:00 – Mariachi Vino Tinto

– Mariachi Vino Tinto 21:10 – Voz de Marcela Anzures

– Voz de Marcela Anzures 21:30 – Compañía municipal de folclore

– Compañía municipal de folclore 21:45 – Voz de Erick Palma

– Voz de Erick Palma 22:15 – Compañía municipal de Folclore

– Compañía municipal de Folclore 22:30 – Orquesta Municipal

– Orquesta Municipal 22:50 – Acto protocolario del Grito de Independencia

– Acto protocolario del Grito de Independencia 23:15 – Espectáculo sonoro de 200 drones

– Espectáculo sonoro de 200 drones 23:35 – Concierto estelar: Lucero y Mijares

¿Cuándo y dónde serán las Fiestas Patrias en Cancún?

Los festejos de las Fiestas Patrias en Cancún se realizarán el próximo 15 de septiembre en la Plaza de la Reforma del Palacio Municipal. El acceso al público será completamente gratuito.

El municipio de Benito Juárez informó que el próximo 15 de septiembre se desplegará un operativo de seguridad en las inmediaciones del recinto. A los asistentes se les recuerda que queda prohibida la venta de alcohol durante el evento, para lograr un festejo seguro y ordenado para todas las familias asistentes.

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