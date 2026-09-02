Sargazo da tregua en Tulum, pero el mar sigue café

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Aunque el sargazo en Tulum sigue llegando a las playas, en los últimos días el recale ha disminuido y ha dado un respiro a la costa, luego de varias semanas de fuerte presencia. Sin embargo, el mar mantiene una tonalidad café en algunos puntos.

La disminución ocurre después de una temporada que ya rompió récords de recolección. Hasta mediados de agosto, Quintana Roo acumulaba alrededor de 110 mil toneladas de sargazo recolectadas en 2026, mientras que la Red de Monitoreo estima que la cifra podría llegar a 150 mil toneladas al cierre del año.

Sargazo disminuye en Tulum, pero negocios siguen con baja actividad

Empresarios de la zona señalan que, aunque ha bajado la llegada de sargazo, el panorama sigue siendo complicado para los negocios relacionados con el turismo.

Sonia Fraide, de la Rentadora Sun and Moon, explicó que el recale ha disminuido, pero continúa y el mar sigue con una coloración café. También consideró necesario reforzar las acciones de limpieza con embarcaciones.

La empresaria señaló que actualmente su negocio se encuentra en una operatividad de apenas 20%, debido a la baja demanda y al cierre temporal de hoteles de la zona.

De acuerdo con Fraide, algunos hoteles contemplan retomar actividades en octubre. También reconoció el trabajo realizado por las cuadrillas de ZOFEMAT y el apoyo de la Marina para atender el recale.

ZOFEMAT descarta afectaciones a los arenales de Tulum

Mientras disminuye el recale de sargazo en Tulum, la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) descartó que las labores de limpieza hayan provocado afectaciones importantes a los arenales.

David Buchanan García, titular de ZOFEMAT, aseguró que no se ha perdido una cantidad considerable de playa y señaló que tanto en la zona hotelera como en el Parque Nacional todavía se observan playas extensas.

Además, informó que al finalizar la temporada se contempla aplicar un programa de recuperación de arena en las playas de estas zonas.

Por ahora, ZOFEMAT sostiene que los arenales no han sido perjudicados por las labores realizadas durante esta temporada de sargazo.

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