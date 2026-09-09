Se viraliza video de alumna de Bachilleres golpeando a su presunto novio en Cozumel

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Graban pelea de estudiantes. Foto: GettyImages/Ilustrativa

En redes sociales se viralizó un video que muestra a una estudiante del Bachilleres de Cozumel, Quintana Roo, golpeando a uno de sus compañeros. De acuerdo con las versiones que circulan en línea se trataría de una pelea de novios, aunque esta versión no ha sido confirmada.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita; se recomienda discreción:

Captan pelea entre una alumna del Colegio de Bachilleres de #Cozumel, Quintana Roo golpeando a un compañero dentro del plantel. Las imágenes han generado indignación entre padres de familia quienes exigen la intervención de las autoridades. pic.twitter.com/K8t5IEDgOA — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) September 8, 2026

Se viraliza pelea entre estudiantes del Bachilleres en Cozumel

En las imágenes se ve a una estudiante sujetando a uno de sus compañeros mientras lo golpea y le suelta patadas. El joven agredido no intenta defenderse ante la mirada de otros estudiantes que observan la pelea.

Algunas versiones mencionan que los hechos ocurrieron en el interior del Bachilleres de Cozumel, en horario de clases; también se menciona que los involucrados en la pelea son pareja.

El video causó indignación entre la comunidad de padres de familia, ya que en las imágenes no se ve la intervención de las autoridades escolares para impedir la pelea. En redes sociales varias personas alzaron la voz para exigir que la escuela garantice la seguridad de los estudiantes.

Medios locales mencionan que los alumnos fueron separados por personal de la escuela y los llevaron al área de Orientación Educativa; posteriormente llamaron a sus padres para hacerles saber lo ocurrido.

Las autoridades del Bachilleres se encuentran analizando el caso para determinar la sanción correspondiente para los involucrados.

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